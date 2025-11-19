La Euroliga de baloncesto está dejando una igualdad máxima entre sus equipos. El nuevo formato y la extrema igualdad son la tendencia jornada a jornada entre los equipos de la competición. AS Mónaco, uno de los favoritos, está en el noveno puesto, los dos gigantes griegos no ocupan ni el podio y Real Madrid está fuera del play-in. En este marco, Vassilis Spanoulis ha hablado sobre la logística de la competición.

Spanoulis estalla contra la Euroliga de baloncesto

En unas declaraciones recogidas por el medio especializado Eurohoops, Vassilis Spanoulis no se ha mordido la lengua contra la gestión de la competición organizada por Euroleague. AS Mónaco encadenó 5 partidos Euroliga consecutivos en casa y, ahora, le toca jugar 7 seguidos fuera. Sobre ello, el legendario jugador griego ha cargado con sarcasmo: “No sé si la IA creó este programa“.

Vassilis Spanoulis FIRES AWAY 🔥🔥🔥



"I don't know if AI made this program



Incredible: For the first time in EuroLeague 7 straight road games after 5 home games. It's not normal



Some coaches and teams go down and coaches lose their job because of this"pic.twitter.com/Z3x1rCk1yC — Eurohoops (@Eurohoopsnet) November 18, 2025

El afamado jugador Euroliga, ahora entrenador de AS Mónaco, ha dejado clara su disconformidad: “No es normal”. También ha querido poner de manifiesta que esta forma errática de proceder no es una simple incomodidad para jugadores y staffs. El griego ha puesto sobre la mesa que estas decisiones causan problemas a profesionales que se juegan su puesto día tras día: “Algunos entrenadores y equipos descienden y los entrenadores pierden su trabajo por esto”.

¿Puede costarle el puesto de técnico Euroleague en AS Mónaco?

AS Mónaco se mide a ASVEL Villeurbanne después de haber sucumbido en el campo de Partizan y de Estrella Roja. Perder contra el colista en un ‘derbi’ puede ser un mazazo importante para un equipo que está en una zona media del casillero. La derrota será un mazazo emocional importante y la posibilidad de caer hasta los puestos 15º/16º.

Lo que se le puede venir encima a Vassilis Spanoulis tras jugar en Lyon será, nada más y nada menos, que la caldera de Anadolu Efes, otro derbi fuera contra Paris Basketball y visitar al vigente campeón de la Euroliga de baloncesto, Fenerbahce. La legitimidad del técnico no es poca, pero podría resentirse. Por el momento ya han caído varios técnicos, como Joan Peñarroya o Ioannis Sfairopoulos. También están en el alambre otros nombres como Paolo Galbiati o Kokooskov o Messina.