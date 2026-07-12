¿Golpe inesperado para el Barça Basket? Una figura importante estudia irse a Dubái

El Barça Basket atraviesa uno de los veranos más convulsos de la última década. Con varios frentes abiertos, decisiones que siguen sin resolverse y la renovación de Joel Parra como única certeza hasta la fecha, el proyecto continúa envuelto en la incertidumbre. Y, por si no fuera suficiente, un nuevo problema amenaza con complicar aún más el panorama: uno de los pocos jugadores que permanecen en la plantilla podría hacer las maletas en las próximas semanas.

Tornike Shengelia podría dejar el Barça Basket

Tornike Shengelia fue una de las grandes noticias del Barça Basket durante la temporada 2025-26. El ala-pívot georgiano firmó una brillante Euroliga, con unos promedios de 12,4 puntos y 4,6 rebotes por partido, consolidándose como una de las referencias del equipo. Su continuidad parecía una de las pocas ‘seguras’ de cara al próximo curso, independientemente de quién ocupase el banquillo azulgrana. Sin embargo, en una offseason marcada por la incertidumbre y los giros inesperados, ni siquiera su permanencia parece ahora garantizada.

Dubai Basketball ha irrumpido con fuerza en la puja por Tornike Shengelia. El conjunto emiratí busca reforzar su juego interior con un ala-pívot de la calidad, experiencia y liderazgo del georgiano, que acumula una dilatada trayectoria en la Euroliga tras su paso por Baskonia, CSKA Moscú y Virtus Bolonia, según ha informado Àlex Puig Torras. Si finalmente el jugador decide aceptar la propuesta, su salida del Barça Basket solo sería posible previo pago de la cláusula de rescisión pactada con el club azulgrana, cifrada en torno al millón de euros.

Hace apenas unas semanas, el Olympiacos también sondeó la situación de Tornike Shengelia con la intención de incorporarlo al vigente campeón de la Euroliga. Sin embargo, todo apunta a que, si finalmente abandona el Barça Basket, su destino será el Dubai Basketball. La operación también podría estar condicionada por la llegada de Xavi Pascual al banquillo del conjunto emiratí, un nombramiento que todavía no es oficial. El técnico catalán siempre ha mostrado una gran admiración por el ala-pívot georgiano, al que ha elogiado en numerosas ruedas de prensa, un factor que podría haber resultado decisivo para impulsar el interés de Dubái.

Golpe duro para el Barça Basket

Si en los próximos días o semanas Tornike Shengelia decide hacer las maletas y abandonar el proyecto azulgrana, supondría un duro golpe para la planificación deportiva del Barça Basket. El club sigue sin anunciar a su nuevo entrenador, todavía no ha oficializado ningún fichaje y, además, ha surgido un nuevo foco de incertidumbre con Moses Wright. El pívot cuenta con una importante oferta del Olimpia Milano, que estaría dispuesto a abonar la cláusula pactada con el conjunto azulgrana para hacerse con sus servicios, lo que dejaría al Barça sin otra de las piezas sobre las que pretendía construir su nuevo proyecto.