Ni Barça Basket ni Real Madrid: Bonga acepta una oferta descomunal y se marcha a otro gigante de Euroliga

En una temporada baja de Euroliga marcada por los giros inesperados, dar un fichaje por cerrado antes de la oficialidad es una temeridad. Y si hay un nombre que está acaparando focos este verano en el mercado europeo, ese es el de Isaac Bonga. El alero alemán, protagonista de uno de los grandes culebrones de la offseason, tendría ya encarrilado su próximo destino… pero no estaría ni en el Barça Basket ni en el Real Madrid. Un vuelco total en la operación que cambia por completo el escenario de su futuro.

Isaac Bonga cerca de este equipo TOP de Euroliga

El jugador alemán apuró hasta el final sus opciones de regresar a la NBA después de firmar una gran temporada con Partizan, y durante varios días llegó a estar muy cerca de convertirse en el gran fichaje del Barça Basket. De hecho, en algunos momentos incluso se dio por hecha su incorporación al conjunto azulgrana, lo que habría situado a Isaac Bonga como uno de los nombres propios del verano en el mercado europeo.

Sin embargo, los acontecimientos se fueron precipitando y lo que parecía un fichaje casi cerrado por el Barça Basket dio paso a un nuevo escenario: el interés del Real Madrid por hacerse con Isaac Bonga como posible relevo de Mario Hezonja, en caso de que el croata termine poniendo rumbo a Dubái. De hecho, por momentos también se llegó a dar por muy avanzada su llegada al conjunto blanco, hasta el punto de situarle como una de las piezas clave del nuevo proyecto madridista de Pedro Martínez.

Pero el culebrón no acabó ahí. Cuando todo apuntaba a que su futuro pasaría por la Liga Endesa, un tercer actor irrumpió con fuerza en la operación y cambió por completo el escenario. Lejos de España, todo apunta a que Isaac Bonga hará las maletas para poner rumbo a Grecia y convertirse en nuevo jugador del Panathinaikos de Zeljko Obradovic, tal y como adelantó Donatas Urbonas en BasketNews. El alero alemán, uno de los nombres más codiciados del mercado de Euroliga, aterrizaría en Atenas con una oferta espectacular bajo el brazo.

Contrato de récord

Su aterrizaje en Panathinaikos, tras descartar las opciones de Barça Basket y Real Madrid, se cerraría con un contrato absolutamente fuera de mercado, hasta el punto de que ni siquiera en la NBA tendría fácil igualar unas condiciones similares. Isaac Bonga, una de las grandes figuras de la selección alemana, firmaría con el conjunto ateniense un acuerdo plurianual valorado en 10 millones de euros, además de incluir cláusulas de salida hacia la NBA durante los próximos veranos.

¿Llegada de Bonga y salida de Juancho Hernangómez?

Bonga, elegido con el pick 39 del Draft de la NBA de 2018, disputó 148 partidos en la liga estadounidense repartidos entre Lakers, Wizards y Raptors. Ahora, el alero alemán aterriza en Panathinaikos con la misión de liderar un nuevo asalto a la Euroliga junto a nombres de primer nivel como Kendrick Nunn, Nigel Hayes-Davis o Mathias Lessort. Eso sí, su llegada también abre un gran interrogante en Atenas: qué puede suceder a partir de ahora con Juancho Hernangómez.

Las dudas sobre la continuidad de Juancho Hernangómez en Panathinaikos siguen creciendo. Pese a que el internacional español tiene un año más de contrato, la llegada del campeón del mundo Isaac Bonga podría agitar por completo el escenario en Atenas y abrir la puerta a su salida. En ese contexto, el Real Madrid aparece como el destino con más fuerza en caso de que el alero decida regresar al baloncesto español, en una operación que supondría la vuelta de una de las grandes figuras del basket nacional en la última década.