El minucioso plan defensivo del Barça Basket que está OBLIGADO a ejecutar ante Valencia Basket

La final entre Valencia Basket y Barça Basket llega a un punto clave tras una serie marcada por el dominio de los ajustes defensivos azulgranas y la capacidad de respuesta del conjunto taronja. El conjunto azulgrana ha logrado imponer su ritmo a través de una defensa muy sólida y agresiva, pero los de Pedro Martínez todavía tiene margen para sacar su máximo nivel ofensivo y llevarse el título.

El plan defensivo del Barça Basket en la final ACB

El Barça Basket ha impuesto en la serie un plan defensivo muy trabajado y orientado a romper el ritmo ofensivo del Valencia Basket, con especial énfasis en reducir la eficiencia por posesión. Tras un primer encuentro de alta anotación, el ajuste llegó en el segundo partido, donde logró forzar el peor acierto en tiros de campo del conjunto taronja en toda la temporada.

La defensa azulgrana diseñada por Xavi Pascual alterna situaciones de presión en primera línea con ayudas constantes, dificultando la generación de ventajas claras. Además, uno de los aspectos clave del planteamiento defensivo ha sido provocar tramos largos sin anotación, llegando a encadenar varios periodos de más de dos minutos sin conceder puntos e incluso una fase cercana a los siete minutos con apenas una canasta recibida. A esto se suma el control del rebote defensivo, superando el 80%, y la capacidad de castigar las pérdidas, factores que han permitido al Barça Basket marcar el tono del partido desde la solidez atrás.

Los jugadores clave del Barça Basket para defender a Valencia Basket

Dentro de este sistema defensivo, la figura de Toko Shengelia está siendo determinante por su capacidad para sostener al equipo en ambos lados de la pista. El georgiano, que está teniendo un duelo exigente contra Braxton Key, no solo lidera en valoración durante la final, sino que su impacto físico y su lectura le permiten cerrar espacios, asegurar el rebote y cambiar en situaciones defensivas sin perder solidez.

El rendimiento de Shengelia, con picos como los 25 puntos y 6 rebotes en el tercer partido, refuerza su papel como ancla del equipo. Junto a él, el trabajo del perímetro está siendo clave para ejecutar la presión defensiva, con jugadores como Nico Laprovittola, Joel Parra o Kevin Punter aportando intensidad y actividad en las líneas de pase.