¡La clave del éxito de Valencia Basket! Un plan de desgaste al más puro estilo Pedro Martínez

Valencia Basket se llevó el tercer partido de la final ACB. El triunfo le sitúa a una victoria de proclamarse campeón de la Liga Endesa. Los taronjas empezaron la eliminatoria con mal pie, pero han ido ganando enteros con el paso del tiempo y actualmente son claros favoritos a alzarse con el trofeo.

¿Y si el Valencia Basket lo tenía todo pensado en esta final ACB?

La serie al mejor de 5 de la final ACB empezó con punto para el Barça Basket. Los culés se las prometían muy felices, pero actualmente se encuentran entre la espada y la pared. Valencia Basket no ha renunciado a su estilo, ataques muy verticales y defensas de constantes 2c1 y rotaciones. En el primer asalto, Shengelia, Laprovittola, Clyburn tenían mucha frescura y parecía que la idea de Pedro Martínez podría ser una osadía. La estrategia parece ser una apuesta por el desgaste, partido a partido.

El Valencia Basket ha insistido en dos ideas defensivas, el dos contra uno en bloqueo directo y en los aclarados. Los taronjas obligan todo el rato a los jugadores del Barça Basket a pasarse la pelota y encontrar al jugador liberado. Con talentos de este nivel, parece arriesgado, pero ha conseguido lo que quería. La generación en pick and roll de Laprovittola, los unos contra unos de Kevin Punter y el juego al poste bajo de Shengelia han estado constantemente forzados al pase. Esta circunstancia ha concedido canastas fáciles, pero, a la larga, sacarles de su ‘sistema’ habitual y exigirles físicamente está haciendo mella.

La envejecida plantilla del Barça Basket en una serie a 5 partidos

La brillantez con la que los puntales del Barça Basket resolvían las superioridades numéricas que Valencia Basket planteaba con sus dos contra unos quedó atrás. Si bien puntualmente lo hacen, ya se ha visto a varios de ellos perder muchos balones en esas circunstancias. Además, el constante desgaste al que se ven expuestos con esas tipologías defensivas y las rotaciones cortas de Pedro Martínez para mantener el ritmo alto, están siendo potro de tortura culé.

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Si bien en el último partido disputado de la final ACB, una genialidad táctica de Xavi Pascual les acercó al triunfo, el encuentro cayó por su propio peso. Laprovittola, Punter, Clyburn, Vesely… son jugadores veteranos, si el ritmo ofensivo de Valencia Basket en ataque ya es todo un reto a tantos partidos vista, más lo es si el plan defensivo no concede un respiro. Además de las trampas de Pedro Martínez, los taronjas suben líneas prácticamente todo el encuentro. Pasar a campo de ataque no es nunca un regalo y la presión impera. Habrá que ver si verse fuera puede sacar un último aliento culé.