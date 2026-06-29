Scariolo, más fuera que dentro: el Real Madrid ya maneja tres nombres para sustituirle

Sergio Scariolo continúa, por ahora, como entrenador del Real Madrid baloncesto, pero su continuidad está cada vez más en entredicho. Aunque tras una temporada sin títulos el club apostó inicialmente por mantenerle en el cargo, la llegada de Juan Carlos Sánchez a la dirección deportiva ha cambiado el escenario. La opción de un relevo en el banquillo ha ganado peso en las últimas horas y ya comienzan a sonar los nombres de los posibles candidatos para sustituir al técnico italiano.

Los tres candidatos al banquillo del Real Madrid

Dar luz verde a este cambio de rumbo obligaría al Real Madrid a asumir un importante coste económico. Sergio Scariolo aún tiene dos temporadas de contrato, por lo que su destitución supondría indemnizar al técnico italiano con alrededor de cinco millones de euros, según informa Sport. Mientras tanto, en los despachos del club ya se manejan tres posibles sustitutos: Ioannis Sfairopoulos, un entrenador que también figura en la agenda del Barça Basket; Paco Redondo; y Ergin Ataman.

A esa lista podrían añadirse otros dos candidatos. Uno de ellos es Velimir Perasovic, siempre que finalmente no firme por Baskonia para ocupar el puesto de Paolo Galbiati. El otro es Dimitris Itoudis, cuyo futuro en el Hapoel Tel Aviv también está en el aire después de una temporada que no ha terminado de convencer a la directiva del conjunto israelí.

Ergin Ataman emerge como el candidato con más peso, especialmente tras su reciente salida del Panathinaikos. El técnico turco, campeón de tres Euroligas —dos con Anadolu Efes y una con el conjunto griego—, atesora una de las trayectorias más exitosas del baloncesto europeo. Sin embargo, su fuerte carácter y un estilo de dirección que suele acaparar focos también le han convertido en una figura tan admirada como controvertida.

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Paco Redondo toma fuerza

Paco Redondo es otra de las alternativas que gana fuerza. Tras ejercer durante años como mano derecha de Pablo Laso y Chus Mateo en el Real Madrid, desde hace una temporada forma parte del cuerpo técnico de la selección española como segundo entrenador, además de desempeñar funciones de coordinador de las categorías inferiores.

Mientras tanto, la continuidad de Sergio Scariolo parece cada vez más comprometida. Si finalmente se confirma su salida del Real Madrid, también es posible que abandonen el club el grupo de colaboradores que le acompaña, integrado por Luis Guil, Stefan Ivanovic, Isidoro Calín, Piti Hurtado y David Jimeno.