Pedro Martínez por Sergio Scariolo: jugadores, ex y los propios implicados incendian las redes

Pocas bombas de mercado ha habido en lo que va de verano como el aterrizaje en el Real Madrid Baloncesto del que ha sido para muchos el mejor técnico de Europa este curso, Pedro Martínez. La temporada de Sergio Scariolo ha tenido luces y sombras y ha terminado con el técnico del Valencia Basket relevándole en el puesto.

Lío en el Real Madrid Baloncesto: jugadores y ex se mojan con Sergio Scariolo

La noticia del relevo de Sergio Scariolo al frente del Real Madrid Baloncesto ha dejado mucho debate en redes. Sin embargo, siempre aviva más la llama que los propios implicados comenten lo sucedido. En este sentido, con el técnico de Valencia Basket casi desembarcando, las palabras de Mario Hezonja en defensa del coach preocupan al madridismo: “En este punto, ¿escribo párrafos aquí o grabo un TikTok enorme lanzando fuego?”.

At this point do I write paragraphs here or I record huge TikTok throwing up fire? — Mario Hezonja (@mariohezonja) June 29, 2026

Mario Hezonja no fue el único jugador que comentó el relevo de Sergio Scariolo, un ex de la entidad, Bruno Fernando no se mordió la lengua en redes. Si bien no da nombres ni menciona la noticia, los timings inducen a pensar que es un dardo envenenado, aunque en ningún caso hay certeza de ello. El center que no encajó con el técnico italiano dejó su mensaje en redes: “Al final, nadie es perfecto como pensábamos!”.

😂😂😅

Al final, nadie es perfecto como pensábamos!😭 — Bruno Fernando (@BrunoFernandoMV) July 2, 2026

Pedro Martínez y Sergio Scariolo hablan sin tapujos

Los técnicos de Real Madrid Baloncesto y Valencia Basket han comentado sus respectivas salidas. Sergio Scariolo mediante un vídeo para redes, mientras que Pedro Martínez a través de una entrevista. El coach catalán ha incidido mucho en algunas ideas como que la oferta de ambos era “Muy similar a la del Madrid en términos económicos“, que “En el discurso del Roig Arena no sabía que me iba a marchar” y que el adiós de algunas piezas “ayudó a tomar la decisión. Fue un disgusto profesional grande ver que esos jugadores con los que yo confiaba no iban a continuar”.

Si el técnico de Valencia Basket habló con claridad, no menos lo hizo el del Real Madrid Baloncesto. Sergio Scariolo grabó un vídeo para redes comentando la temporada. Su mensaje, en líneas generales fue poniendo en valor la temporada del equipo. Sin embargo, también dejó algún mensaje encriptado cuando habló del playoff ACB, que describió como “un ambiente terriblemente adverso y ahí lo dejo“.