El título ACB de Valencia Basket saca a relucir al CUPO ESTRELLA que arrasa al fichaje más caro

El Valencia Basket ha cerrado una temporada histórica con la conquista de su segundo título de ACB. En este éxito, el colectivo se ha impuesto a las individualidades, pero hay jugadores que han aportado en momentos clave para que la entidad haga historia en el baloncesto español. Más allá de las estrellas de la plamtilla, hay otros jugadores jóvenes nacionales que han pedido paso con actuaciones de renombre y con una actitud envidiable, incluso superando a fichajes estrellas.

Álvaro Cárdenas gana protagonismo en Valencia Basket

Álvaro Cárdenas ha tenido un papel importante en los playoffs ACB, aportando minutos de calidad desde la rotación y cumpliendo con solvencia en la dirección del equipo. En el cuarto partido de la final ante el Barça Basket, el base granadino dejó detalles de su personalidad con 7 puntos y 3 asistencias en apenas 12 minutos, siendo clave en un tramo decisivo del partido.

El base ha caído de pie en Valencia Basket, encajando perfectamente en la idea de juego de Pedro Martínez, que lo ha utilizado para darle descanso a Jean Montero y ha logrado que el nivel no bajara en exceso. Su disciplina táctica, intensidad defensiva y lectura del juego le han convertido en una pieza fiable dentro de la rotación, con hueco en la plantilla de la próxima temporada.

La rotación de Valencia Basket con la irrupción de Álvaro Cárdenas

Uno de los grandes focos en el tramo final de la temporada en Valencia Basket ha estado en la rotación exterior, donde Álvaro Cárdenas ha ido ganando peso hasta situarse por delante de Darius Thompson. El base estadounidense llegó como uno de los fichajes del verano y una de las fichas más altas de la plantilla, llamado a ser referencia en la dirección de juego, pero su protagonismo ha ido disminuyendo con el paso de los meses.

La irrupción del granadino, su adaptación al sistema de Pedro Martínez y su condición de cupo, muy valorada en el mercado ACB, han sido claves en ese cambio de jerarquía. A ello se suma que el futuro de Darius Thompson en el mercado apunta al Olimpia Milano, un movimiento que ha terminado por dejarle sin minutos en el tramo decisivo de la temporada.