Nikola Mirotic afronta su cuarta experiencia en Euroliga, siendo una de las estrellas más destacadas de los últimos años en la máxima competición continental de baloncesto. Aunque su paso por Olimpia Milano no fue el mejor, ahora busca conquistar su primera Euroliga vistiendo la camiseta de AS Mónaco. El hispano montenegrino habló con Meridian Sport para explicar las razones detrás de su llegada al Principado y sus motivaciones en esta nueva etapa.

Nikola Mirotic: “No es difícil encajar en un equipo como este”

El ala-pívot brilló con grandes cursos en el Barça Basket, pero su salida no fue como él esperaba. En el verano de 2023, firmó un contrato de dos temporadas más una opcional con Olimpia Milano, dirigido por Messina. Sin embargo, esa cláusula del tercer año llevó a Mirotic a poner fin anticipadamente a su etapa en Milán y fichar por AS Mónaco, con un único objetivo: conquistar su primera Euroliga.

La salida de Nikola Mirotic de Olimpia Milano sorprendió a muchos, y varios equipos de Euroliga intentaron hacerse con sus servicios. No obstante, el jugador montenegrino, con pasado NBA en Bulls, Pelicans y Bucks, optó por la propuesta de AS Mónaco, donde será dirigido por Vassilis Spanoulis. “Es un entorno nuevo para mí, pero con la experiencia que tengo, puedo afirmar que no es difícil encajar en un equipo con tanto talento y un baloncesto tan espectacular”, señala el MVP de la Euroliga 2022.

Tras disputar un torneo de preparación en Nicosia, donde Mónaco se impuso sobre Olympiacos gracias a una canasta decisiva de Mike James en el último segundo, Nikola Mirotic destacó al máximo anotador de la historia en Euroliga. “Mónaco cuenta con un talento increíble. Mike James tiene un estilo único y es una de las razones por las que decidí venir. Llegó hace pocos días, apenas entrenó un par de veces y ya anotó la canasta ganadora”, comentó Mirotic.

Nikola Mirotic y AS Mónaco buscan su primera Euroliga

Mónaco se quedó a las puertas de la gloria de conseguir su primer título el curso pasado, pero la derrota ante Fenerbahce los llevó a mantener piezas importantes del equipo y dar ese paso adelante con el gran fichaje del verano como es Nikola Mirotic, además de añadir recientemente a Nemanja Nedovic en el puesto de base.

“La clave de todo es estar sano, y si eso sucede, tendremos una oportunidad. El año pasado la tuvieron, y este año somos un equipo aún mejor. Hay grandes expectativas, sin duda, pero afrontamos la temporada con mucha tranquilidad y concentración. La Supercopa de Francia nos espera la semana que viene; intentaremos ganarla, porque el año pasado el equipo terminó sin un solo título, y todos los títulos son importantes, no solo en la Euroliga”.

El equipo dirigido por Spanoulis ya se prepara para el partido de la Supercopa ante Boulazac, que se disputará el 20 de septiembre en la icónica pista central Philippe Chatrier de Roland Garros, en lo que será el debut de Nikola Mirotic con Mónaco. La otra semifinal enfrentará a Le Mans contra París Basketball.