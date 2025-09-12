En las semanas previas al inicio de la Euroliga, es habitual que se produzcan los últimos movimientos en el mercado, cuando los equipos buscan ajustar y perfeccionar sus plantillas antes de la competición. Equipos españoles de primer nivel en la competición, como el Real Madrid, están activos durante estos días con el objetivo de encontrar un exterior que refuerce el perímetro. Sin embargo, hay otros clubes que también trabajan intensamente para empezar bien el curso.

Jordan Loyd: un culebrón para el Real Madrid a tres bandas

El fichaje de Jordan Loyd por el Real Madrid se ha convertido en uno de los culebrones del final del mercado Euroliga. Aunque el club blanco ha mostrado interés en el escolta tras su buen Eurobasket, la operación se ha complicado por el elevado salario del jugador en el AS Mónaco, la necesidad de negociar el traspaso con el equipo del Principado y los derechos que aún posee el Valencia Basket en España.

Por ello, de momento, el Real Madrid ha decidido frenar cualquier avance, mientras otros equipos como el Dubai BC se muestran dispuestos a asumir los costes y cerrar la incorporación rápidamente, como informó Encestando.es. El objetivo de la directiva madridista continúa siendo encontrar un jugador capaz de aportar puntos y decidir partidos.

Mike James seguirá liderando al AS Mónaco en la Euroliga

Tal y como ha avanzado BasketNews, Mike James continuará en el AS Mónaco esta temporada, pese al interés mostrado por equipos de Euroliga y la NBA. El base de 35 años resolvió una disputa con el club tras un incidente fuera de la cancha durante los playoffs de la Liga francesa, y ambas partes acordaron mantener su vínculo contractual, vigente hasta 2027.

Durante la temporada 2024-25, James promedió 15,9 puntos, 5,8 asistencias y 3 rebotes por partido, siendo fundamental también en los playoffs, elevando su rendimiento a 16,6 puntos por encuentro con un 41,4% en triples y liderando al equipo en la Final Four de Abu Dabi con 27 puntos por partido entre anotaciones y asistencias.

Joffrey Lauvergne podría regresar a Partizan de Belgrado

Joffrey Lauvergne, que recientemente se convirtió en agente libre tras su salida del Asvel Villeurbanne, está en conversaciones para volver al Partizán de Belgrado, donde dejó un buen recuerdo. El cuadro serbio, motivado por la lesión de Tyreke Jones, busca reforzar su juego interior con urgencia y ha identificado a Lauvergne como una opción prioritaria. Según el periodista Andrea Calzoni, el club serbio ya se ha puesto en contacto con el francés, con la intención de que pueda incorporarse a los entrenamientos de Obradović antes de la gira en Australia y del inicio de la Liga ABA y la Euroliga.