La Euroliga ya está contando los días para su arranque, y los clubes no pierden ni un instante para terminar de apuntalar sus plantillas antes del inicio oficial de la temporada. En este contexto, el Real Madrid sigue atento al mercado en busca de un exterior que complete su rotación, aunque el esperado fichaje de Jordan Loyd podría complicarse y quedarse en el aire por otro equipo que está interesado en el ex de Valencia Basket.

¡El Real Madrid atento! Jordan Loyd en la agenda de Dubai BC

La salida de Jordan Loyd del AS Mónaco sigue encima de la mesa de la directiva monegasca. El club considera que el jugador puede marcharse por un traspaso importante después de su actuación en el Eurobasket 2025 con Polonia, donde ha promediado 23 puntos por partido. De hecho, el estadounidense ha recibido algún interés interesante en las últimas horas aparte del Real Madrid.

Tal y como ha desvelado Encestando.es, el AS Mónaco está en conversaciones con el Dubai BC para cerrar el traspaso de Loyd. La intención del conjunto dubaití es llegar a un acuerdo entre las partes lo antes posible para que el exterior estadounidense con pasaporte polaco pueda incorporarse de inmediato una vez ha finalizado su participación en el Eurobasket 2025.

Las dudas del Real Madrid con el fichaje de Jordan Loyd

A pesar de entrometerse el Dubai BC, el Real Madrid mantiene el interés por Jordan Loyd, pero la operación se ha puesto muy complicada y llena de incertidumbres. La directiva blanca, que tenía un acuerdo con el jugador, debería negociar con Valencia Basket en caso de querer ficharlo, ya que los valencianos conservan los derechos de tanteo en ACB.

Además, el valor de Jordan Loyd ha aumentado exponencialmente debido a su actuación en el Eurobasket, despertando el interés de clubes muy poderosos a nivel económico como el Dubai BC, capaz de abonar cantidades inasumibles para el Real Madrid. El conjunto blanco sigue pendiente de cualquier movimiento para decidir si acude a otras opciones del mercado.

El Real Madrid se acoge a Scariolo para fichar a Jordan Loyd

Como último recurso, el Real Madrid se podría acoger a la relación entre Jordan Loyd y Sergio Scariolo, que podría ser clave para que el escolta se incline por el cuadro blanco. El técnico italiano, que lo dirigió en los Toronto Raptors en la 2018-19, conoce a la perfección al jugador y su capacidad anotadora en momentos decisivos, un vínculo que podría inclinar la balanza a favor de los españoles.