Un destino exótico para el fichaje desconocido de Valencia Basket y NO es un jugador 

El Valencia Basket afronta un verano de cambios importantes tras una temporada de gran nivel competitivo, que se ha saldado con el título de ACB contra el Barça Basket. La entidad prepara una reestructuración que no afectará únicamente a la plantilla de jugadores, sino también a algunas piezas del cuerpo técnico, en un proceso de renovación natural tras el éxito reciente.

Adrian Kovacs también abandonará Valencia Basket

Según ha informado Deportes COPE Valencia, Adrian Kovacs dará un paso clave en su carrera al aceptar el reto de convertirse en entrenador principal en Japón. Tras destacar como asistente en el Valencia Basket, donde ha contribuido de forma directa a un equipo campeón de la ACB y competitivo en Euroliga, el técnico húngaro ha decidido priorizar un rol de liderazgo en lugar de continuar como ayudante.

Su destino será el Chiba Jets, uno de los clubes más potentes de la B.League, que busca consolidarse como referencia en el baloncesto asiático. En el conjunto nipón, Kovacs heredará una plantilla de alto nivel con jugadores contrastados como Yuta Watanabe y Yuki Togashi, además de otros nombres con experiencia internacional. El equipo viene de alcanzar varias semifinales consecutivas y de ganar la liga en 2023, lo que refleja su ambición inmediata por el título.

El papel de Adrian Kovacs en Valencia Basket

Adrian Kovacs se ha convertido en una figura reputada en el baloncesto europeo gracias a su buen hacer en los últimos años en el proyecto de Valencia Basket. Sin embargo, antes de llegar al club valenciano, el técnico húngaro trabajó junto a Tuomas Iisalo en proyectos muy exitosos como Paris Basketball y Telekom Baskets Bonn, donde destacó por su capacidad táctica y su apuesta por un juego dinámico, rápido y ofensivo.

Ese estilo moderno le permitió ganar reputación como uno de los asistentes más prometedores del continente y despertar incluso el interés de franquicias de la NBA. En el Valencia Basket, Kovacs ha formado parte del cuerpo técnico de Pedro Martínez, desempeñando un papel clave en el desarrollo del modelo de juego del equipo. Su labor se ha centrado en el análisis táctico, la preparación de partidos y la implementación de un baloncesto intenso y vistoso que ha llevado al equipo a conquistar la ACB y competir al máximo nivel en Europa, llegando a una histórica Final Four.

Carta de despedida de Adrian Kovacs a Valencia Basket

“Esta ciudad nos dio a mi familia y a mí mucho más que baloncesto. Se convirtió en otro hogar. Nuestra hija nació aquí. Celebramos mi primer campeonato de liga aquí. Y tuvimos el privilegio de compartir este viaje con un grupo excepcional de personas. Ganar es increíblemente difícil. Exige trabajo implacable, sacrificio, confianza y gente comprometida con los más altos estándares cada día. Eso es lo que hizo especial a este grupo. Gracias a todos los que nos dieron la bienvenida, nos desafiaron y compartieron este viaje con nosotros. Las relaciones que construimos aquí durarán mucho más allá del baloncesto. Siempre llevaremos a Valencia con nosotros. Gracias, Valencia.”