Golpe de futuro en Valencia Basket con fichaje top en camino para revolucionar el perímetro

Mientras Valencia Basket y Barça Basket centran todas las miradas en la final de la Liga Endesa, la dirección deportiva taronja no detiene su actividad. Luis Arbalejo trabaja ya en la planificación del próximo curso y tendría muy avanzada una incorporación de enorme proyección para reforzar el backcourt, ante la posibilidad cada vez más real de que Sergio de Larrea dé el salto a la NBA.

Valencia Basket muy cerca de Matthew Strazel

El backcourt de Valencia Basket sigue rodeado de incógnitas a medida que avanza el mes de junio. La entidad taronja todavía debe resolver varias situaciones abiertas y prepararse para posibles salidas durante el mercado estival. En ese contexto, emerge con fuerza el nombre de Matthew Strazel. El base del AS Mónaco se ha convertido en la gran prioridad de las oficinas valencianas y encabeza la lista de objetivos para reforzar la dirección de juego de cara a la próxima temporada.

Según ha informado Nacho Rodríguez y apuntan también diversos medios franceses, Matthew Strazel estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Valencia Basket. Las conversaciones entre ambas partes habrían avanzado de forma notable tras definir aspectos clave de la operación, especialmente el rol que ocuparía el base francés dentro del sistema de Pedro Martínez y las condiciones económicas de un contrato que habría terminado de convencer al jugador de Bourg-la-Reine.

A sus 23 años, Matthew Strazel afrontaría en Valencia Basket la primera aventura de su carrera lejos de Francia. Formado en la cantera de ASVEL y asentado desde 2022 en el ambicioso proyecto de AS Mónaco, el base galo daría un paso importante en su trayectoria con su desembarco en el Roig Arena. Su incorporación supondría para el conjunto taronja la llegada de una pieza estratégica tanto para el presente como para el futuro, capaz de aportar dirección, generación ofensiva, capacidad anotadora y una valiosa experiencia acumulada en la Euroliga pese a su juventud.

¿Objetivo del Real Madrid?

La posible llegada de Matthew Strazel al Valencia Basket también despejaría cualquier duda sobre su futuro en el mercado Euroliga. El base francés había sido vinculado a varios grandes del continente, entre ellos el Real Madrid, pero la profunda reestructuración que atraviesa actualmente el club blanco invita a pensar que las decisiones sobre nuevos fichajes podrían demorarse. La incorporación de Juan Carlos Sánchez y la salida del tándem formado por Sergio Rodríguez y Martynas Pocius han alterado la hoja de ruta madridista, lo que podría dejar a Strazel definitivamente fuera de su radar de cara a la temporada 2026-27.

Stats de Strazel temporada 2025-26