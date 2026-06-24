¿Valencia Basket ante un viejo problema del pasado? La última bala del Barça en la final ACB

Valencia Basket ha demostrado en líneas generales una capacidad de dominio del partido mayor que el Barça Basket. Los taronjas se han impuesto en dos de los tres encuentros y, además, incluso en la derrota tuvieron muchos minutos de dominio del juego. En esta final ACB el FC Barcelona ha sido un equipo que ha vivido más de arreones. Muchos propiciados por alternativas defensivas.

El Valencia Basket arrastra un problema y Xavi Pascual podría hurgar en esa herida

El Valencia Basket tiene algunas características que les convierte un auténtico equipo de autor. La verticalidad en transición, la agresividad en uno contra uno y la política de rebote ofensivo con hasta cinco jugadores es parte de la idiosincrasia de este equipo. El Barça Basket ha sufrido mucho para contener este tipo de automatismos. La plantilla culé juega a otra cosa, además de estar más envejecida. En la final ACB los taronjas han impuesto más su ritmo en líneas generales. Sin embargo, la situación podría tornarse si los culésaprovechan un viejo problema de los de Pedro Martínez.

La Caja y 1 Xavi Pascual ya la había usado como recurso defensivo puntualmente, la última vez con el Zenit en los Playoffs de Euroliga contra, precisamente, el Barça de Jasikevicius. pic.twitter.com/hxUJaB9IpF — Rafi Rubiano (@RafiRubiano) June 22, 2026

El Valencia Basket en varias ocasiones ya ha vivido este curso dificultades cuando le sacan de su ritmo. En el baloncesto profesional, las zonas son más un recurso que un sistema defensivo en sí mismo, a excepción quizás de UCAM Murcia. Sin embargo, bien podría ser un arma contra el equipo de Pedro Martínez, ya que en varias ocasiones este curso han sufrido para atacarlas. El Barça Basket ya vio cómo se desnaturalizaron con la ‘caja y uno’ y a buen seguro que irrumpirán alternativas en el próximo partido de la final ACB. Sobre todo en un partido a cara o cruz y contra un equipo que viene siendo superior.

¿Por qué se ha desnaturalizado el equipo de Pedro Martínez? La baza desesperada del Barça Basket

Situar una alternativa zonal a un equipo como Valencia Basket que no se corta de tirar es verdaderamente arriesgado. Sin embargo, en algunas ocasiones sí que han servido para evitar que pongan en práctica. Una de las grandes claves es que neutralizan ese juego de uno contra uno de los manejadores taronjas. No solo porque colapsan la zona, también en el plano psicológico sacan a los atacantes de esa idea de batalla individual con su par. En esta final ACB, el Key vs Toko, Laprovittola vs Badio o Montero vs Clyburn han marcado varios choques. Obliga a los valencianos a elaborar más con juego de pases. Ya sucumbieron así frente a la defensa 2-3 del Real Madrid.

Las alternativas zonales también evitan uno de los automatismos más peligrosos de este Valencia Basket. Los valencianos van con muchos jugadores al rebote ofensivo. A priori, contra una tipología defensiva sin pares fijos, eso puede ser un aspecto positivo. Sin embargo, una de las claves de esta política taronja es que les sirve para ordenar su transición defensiva. Los de Pedro Martínez se emparejan a la hora de ir a la captura y eso les permite controlar las transiciones rivales. La zona acumula hombres grandes cerca de aro y dificulta a los atacantes encontrar par. Ya se ha visto al equipo de la capital del Turia sufrir contrataques rivales en estas circunstancias.