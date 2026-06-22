Pedro Martínez tiene claro el objetivo del Valencia Basket: “Nosotros no estamos pensando en ganar la liga”

La serie a cinco partidos entre Barça y Valencia Basket de la final ACB apunta a ser emocionante. El primer duelo se tiñó de azulgrana, mientras que el segundo de naranja. La igualdad del primer partido tornó en una cierta superioridad taronja. Sin embargo, parece que Pedro Martínez ve el pulso de una manera muy particular y así lo expresó en rueda de prensa.

Pedro Martínez le quita presión al Valencia Basket

En este tipo de series, más, en una final ACB, cada partido es un mundo. Si bien el primer encuentro se decidió por detalles, el segundo fue holgado. Por ello, Pedro Martínez no se confía pese al abultado último resultado: “el Barça es un equipo extremadamente fuerte en casa y seguramente los favoritos son ellos“. Los taronjas tienen la confianza del último duelo, pero la realidad es que el FC Barcelona tiene dos encuentros en casa para llevarse el título.

💥 1⃣-1⃣



El @valenciabasket empata la FINAL del #PlayoffLigaEndesa ante el @FCBbasket.



➡️ El tercer partido se disputará el próximo lunes 22 a las 20h en el Palau Blaugrana. pic.twitter.com/1F8dUJeAPb — Liga Endesa (@ACBCOM) June 20, 2026

Una de las claves del éxito de este Valencia Basket es su estilo. Su agresividad, verticalidad y dinamismo son seña de identidad. Buena parte de ello emana de la mentalidad que les inculca su técnico. Pedro Martínez no quiere mirar más allá en esta final ACB y busca llevar al máximo de revoluciones cada encuentro: “Nosotros no estamos pensando en ganar la Liga, estábamos centrados en ganar un partido difícil, no hay que pensar más allá, hay que estar centrados en el siguiente partido”.

Los elogios al Barça Basket y su plantilla en esta final ACB

La línea de Pedro Martínez para la final ACB parece clara, situar la presión sobre su rival. Al ser preguntado por Laprovittola, que viene siendo el nombre propio de los últimos encuentros, volvió a incidir en el talento que atesora el Barça Basket: “Si no estuviese Clyburn, Shengelia, Punter, Parra, nos podríamos centrar más en este jugador y lo podríamos hacer mejor, pero no podemos con todo“.

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Reaccionamos con fuerza para poner nuestro primer punto en la final de la Liga. Ahora toca viajar a Barcelona para el tercer y cuarto partido. ¡Así ha sido! 🧡



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El tercer encuentro de la final ACB puede discurrir por muchos cauces. Por el momento, ni la enfermería, ni otros factores externos están marcando los encuentros. Habrá que ver cuánto influye el factor ambiental, el Palau puede jugar en favor de los blaugranas, pero también una presión añadida para el rival del Valencia Basket.