El Valencia Basket viene de conseguir el pase a una final en Liga Endesa, pero no por ello tiene descuidada la planificación del próximo curso. La exhibición de Jean Montero en el Game 3 eclipsó actuaciones destacadas como la de Braxton Key o Matt Costello. Tras el encuentro, volaron las informaciones en materia de mercado.

El Valencia Basket quiere cerrar a uno de sus pesos pesados

El estilo de Valencia Basket es inconfundible y mientras muchos se deshacen en elogios hacia Jean Montero, Brancou Badio o Sergio de Larrea, los pívots hacen una labor crucial para dotar al resto de jugadores de contexto. A pesar de que no acostumbre a ocupar portadas, Matt Costello en esta labor se ha convertido en crucial.

💣🚨Matt Costello is in negotiations with Valencia Basket for a new contract, sources told me and @webEncestando



Talks are going on for a new 1-year contract, but no deal yet.#EuroLeague #Valencia #ACB pic.twitter.com/6szn41kz5F — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) June 14, 2026

Matt Costello es uno de los hombres de confianza de Pedro Martínez. En un roster en el que las rotaciones son habituales, el costamarfileño ha sido uno de los que más regularidad de minutos ha tenido. Por ello, no es de extrañar que ya se estén moviendo para retenerlo. Con la final de la Liga Endesa en ciernes, el insider Euroliga, Andrea Calzoni, ha informado que las conversaciones entre el Valencia Basket y el jugador ya se suceden.

Matt Costello, el pilar de un estilo inconfundible

Es habitual aplaudir el vistoso estilo del Valencia Basket, al igual que son recurrentes los vítores a piezas como Jean Montero. Sin embargo, no se puede entender todo ello sin piezas como Matt Costello. El costamarfileño encaja a la perfección en esa idea de juego interior ‘fluido’ de Pedro Martínez. Además, parece complementarse de maravilla con otros centers del equipo, especialmente con Pradilla.

One of the biggest secrets behind Valencia’s success this season is the mobility of their bigs.



Matt Costello is a perfect example.



This sequence shows multiple high-level efforts that will never appear in the boxscore. (1/2) pic.twitter.com/12F51zruAq — Pascal Meurs (@PascalMeurs) May 19, 2026

El Valencia Basket es reconocible por su verticalidad en transición, valentía para lanzar y capacidad de cargar el rebote ofensivo. Todo ello no se puede entender sin Matt Costello. Su agilidad y movilidad para correr la pista, cargar el rebote desde fuera o fintar bloqueos es clave para mantener la idiosincrasia de Pedro Martínez. Por ello, a pocos les extrañará que no quieran perderlo este verano. El costamarfileño finaliza contrato, pero el club busca retenerlo una temporada más.