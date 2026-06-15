Los playoffs ACB no se detienen y tras el tercer partido entre Joventut de Badalona y Valencia Basket se selló la gran final. Los taronjas se impusieron con mucha solvencia a los catalanes, 3-0 y, de nuevo con un tercer encuentro muy dominado. Los mejores por el lado valenciano fueron Jean Montero, Braxton Key y Matt Costello.

La actuación de MVP de la estrella de Valencia Basket

A pesar de que hubo varios protagonistas por parte del Valencia Basket, entre Jean Montero y el siguiente jugador más relevante hay un trecho. El juego colectivo de los taronjas suele repartir la anotación y el impacto. Aún así, los números del dominicano sobresalieron notablemente: 24 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias y 4 recuperaciones para 39 de valoración.

😱 @jeanmontero03 ha firmado hoy 2⃣4⃣ puntos, 8⃣ rebotes, 7⃣ asistencias y 3⃣9⃣ valoración… en una SEMIFINAL.



Por ponerlo en perspectiva, algo así solo lo habían hecho antes en #PlayoffLigaEndesa:



➡️ Michael Anderson – 1996 (23-7-9)

➡️ Marc Gasol – 2008 (24-7-7)



¡HISTORIA!💥 pic.twitter.com/QkdjFiSn5H — Liga Endesa (@ACBCOM) June 14, 2026

Los números en sí son destacados, pero es que toca recordar que han tenido lugar en unas semifinales de unos playoffs ACB, la élite máxima del baloncesto español. Pedro Martínez no pudo hacer más que rendirse al nivel de Jean Montero: “Ha estado impresionante, de absoluto MVP“. Sin duda, un talento con unas hechuras de jugador de otro nivel. El equipo está haciendo historia con una Final Four Euroliga y una final de la Liga Endesa. Sin embargo, los visos de adiós levantan la duda.

¿Se puede suplir a Jean Montero y competir en estas cotas?

El rendimiento de Jean Montero en los playoffs ACB y Euroliga ha llevado al Valencia Basket a la excelencia. No es fácil presentar batalla contra combinados con jugadores de este calibre, pero Jean Montero parece estar llamado a pertenecer a la máxima élite. Su marcha a Olympiacos es un hecho. El roster taronja es uno de los más eficientes euro/rendimiento, justo por acertar con inversiones como la del dominicano. Ahora, tocará suplirlo.

Los playoffs ACB tocan su culmen con toda una final. Sin embargo, es inevitable pensar que este Valencia Basket histórico pueda estar dando sus últimos pasos. El proyecto de Valencia Basket parece consolidado, pero encontrar en el mercado una pieza del techo competitivo de Jean Montero parece complejo. Todo apunta a TJ Shorts, que en cierta manera fue un líder en un Paris Basketball muy interesante. Su temporada en un gigante como Panathinaikos lleva a pensar que no pertenece a esa ‘realeza’ europea de estrellas.