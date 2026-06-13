El Valencia Basket sigue avanzando progresivamente en la consecución del título de Liga Endesa. Mientras los de Pedro Martínez han ido situando el 2-0 en la serie de playoffs ACB que da derecho a estar en la final, la dirección deportiva no ha descansado. Los taronjas se niegan a que el proyecto rebaje sus expectativas.

Valencia Basket lo tiene entre ceja y ceja y el jugador quiere venir

Mientras el Valencia Basket pelea por alcanzar la final, en Grecia ya están en pleno mano a mano por el título. El clásico del país, Olympiacos y Panathinaikos vuelve a estar en el centro de la escena. Los dos roster están plagados de estrellas. Sin embargo, una de ellas parece tener puesta la mirada en otro lado. Después de su año aciago, TJ Shorts parece tener las maletas hechas.

Una de las informaciones más candentes la ha sacado a la luz Alessandro Luigi Maggi, insider del mercado de fichajes Euroliga. TJ Shorts tendría un acuerdo preliminar con Valencia Basket. El jugador viene teniendo minutos en la serie, pero parece que su intención es llegar a la capital del Turia para volver a ser el eje de un proyecto. Según ha comentado el profesional de la información, estaría esperando luz verde por parte del club. Panathinaikos se juega el título en un quinto partido de altas pulsaciones y, seguramente, este embrollo se deshaga a posteriori.

¿TJ Shorts el relvo natural de Jean Montero?

Valencia Basket podría perder este verano varias piezas importantes. Sin embargo, la marcha de Jean Montero a Olympiacos ya es motivo de que los movimientos de verano se enmarquen en el término reconstrucción. La relevancia del dominicano es total y por ello, acertar con el reemplazo es crucial para poder sostener un proyecto tan exitoso como el taronja. TJ Shorts en este sentido comparte rasgos, pero también guarda grandes diferencias.

🚨 TJ Shorts is seeing some playing time in these finals in Greece, but his future appears to lie elsewhere.



The American point guard still has one year left on his contract with Panathinaikos and will need to find a way out; if he gets the green light, Valencia now appears to… pic.twitter.com/dvGxWxc0u6 — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) June 13, 2026

TJ Shorts es un jugador que se ve muy beneficiado de un estilo dinámico. Valencia Basket y París Basketball comparten cierta idiosincrasia que avala el movimiento. Si bien es un manejador habilidoso y con facilidad para crear puntos, al igual que Jean Montero, también se diferencia en otros rasgos. El jugador de Panathinaikos es más pequeño y defensivamente es un jugador menos potente. Los valencianos tendrán que saber protegerlo.

Por otro lado, es un tirador exterior muy irregular. Si bien puede encadenar rachas positivas y pronunciadas en determinados momentos, también es muy capaz de acumular errores. De hecho, esta temporada sus porcentajes están por debajo del 25%. En Francia rondaba el 40%. Parece que Panathinaikos ya ha buscado sustituto y habrá que ver cómo se acaba concretando la operación, porque aún tiene un año de contrato.