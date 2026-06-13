Valencia Basket volvió a imponerse con solvencia en su serie de playoffs ACB. El equipo de Pedro Martínez abrió brecha con un primer cuarto excepcional. A partir de ahí, el partido se igualó, pero Joventut de Badalona tuvo mucho que remar para recortar y acabó sucumbiendo.

La sorpresa en los playoffs ACB de Valencia Basket

Los playoffs ACB siempre dejan algún protagonista inesperado. Mismamente, el nivel de Juani Marcos en el Barça Basket puede ser uno de los ejemplos. En el Valencia Basket varias piezas sin minutos han tenido que hacer acto de presencia. Las lesiones de López-Arostegui, Puerto, Reuvers… han lanzado al ruedo a Yankuba Sima o Álvaro Cárdenas.

El nivel de Álvaro Cárdenas en estos playoffs ACB es uno de los factores X de la serie del Valencia Basket. Su temporada en Peristeri finalizó y regresó de su cesión. Sin tiempo de adaptación le ha tocado rendir y está dando el nivel con creces. El joven español es más que una rotación para dar aire a los titulares, es un jugador que está siendo crucial en el devenir del equipo.

Álvaro Cárdenas se sale y desvela su secreto

Pedro Martínez fue rotundo en rueda de prensa: “Venía solo a entrenar pensando en el año que viene, pero con las bajas ha tenido la opción de ser importante y la está aprovechando de maravilla”. En el último encuentro del Valencia Basket en playoffs ACB firmó 13 puntos en 15 minutos de juego y, sobre todo, dando un nivel de energía muy elevado en defensa.

🗣️ Álvaro Cárdenas y su adaptación en @valenciabasket: "Verlos durante toda la temporada me ha ayudado a que la transición haya sido más fácil".



📺 @DAZN_ES | #PlayoffLigaEndesa pic.twitter.com/8Y8JftCjrO — Liga Endesa (@ACBCOM) June 12, 2026

Al finalizar el encuentro, Álvaro Cárdenas desveló el motivo de su rendimiento. En una conversación con Víctor Claver en el postpartido de DAZN, el nuevo integrante de Valencia Basket contó que su aclimatación exprés tenía también trabajo detrás: “Verlos durante toda la temporada me ha ayudado a que la transición haya sido más fácil”. Detalles que, en la carrera de un jugador, hacen que cuando llegue el momento, se esté preparado.