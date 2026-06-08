El mercado ACB sigue avanzando de cara a las próximas semanas, con varios equipos moviendo piezas mientras se resuelven las eliminatorias decisivas de la temporada en los playoffs. En el caso de Valencia Basket, el foco está totalmente puesto en el presente en la serie contra Joventut Badalona, pero las noticias de la siguiente planificación deportiva se van produciendo constantemente.
Xabi López-Arostegui dejará Valencia Basket
Según ha informado la Cadena COPE, Xabi López-Arostegui y Valencia Basket separarán sus caminos al término de la temporada tras alcanzar un acuerdo para rescindir el contrato que les unía hasta 2027. El alero, que llegó al club en 2021, cierra así una etapa de cinco temporadas en la que ha sido una pieza importante dentro de la rotación, aunque en este último curso su situación ha cambiado notablemente.
La temporada 2025/26 ha estado marcada por los problemas físicos, que le han impedido tener continuidad, disputando apenas una parte de los partidos tanto en ACB como en Euroliga. Además, su protagonismo en Europa se había reducido considerablemente, lo que, unido a su deseo de tener más minutos, ha terminado por precipitar su salida en busca de un nuevo destino dentro del mercado nacional.
Xabi López-Arostegui y una pieza cotizada en el mercado ACB
A pesar de su última temporada irregular, Xabi López-Arostegui sigue siendo una pieza muy cotizada en el mercado por su condición de cupo, algo especialmente valioso para los equipos de la ACB. Su perfil, que combina físico, capacidad defensiva y experiencia en competiciones de alto nivel, le convierte en una opción muy interesante para reforzar rotaciones exteriores.
De cara a su futuro, varios destinos podrían encajar con sus características. Equipos como Baskonia o La Laguna Tenerife podrían ofrecerle un rol más relevante dentro de proyectos competitivos, mientras que una posible vuelta a Joventut Badalona también aparece como alternativa, aunque con un contexto económico diferente.
Estadísticas Xabi López-Arostegui en ACB
- Minutos: 15.0
- Puntos: 6.4
- Rebotes: 4.7 (1.5 ofensivos, 3.2 defensivos)
- Asistencias: 0.8
- Robos: 1.0
- Pérdidas: 1.1
- Tapones: 0.0
- Faltas: 1.3
- Tiros de campo: 36.0%
- Triples: 31.0%
- Tiros libres: 87.8%
- Valoración: 8.5