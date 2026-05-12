¿Vuelta a los orígenes? La Penya afronta un verano de cambios obligado a mover ficha para cubrir varias salidas importantes. Mientras varios equipos siguen de cerca a Cameron Hunt y todo apunta a que Adam Hanga no continuará en Badalona, la dirección deportiva liderada por Jordi Martí ya trabaja en el relevo. En los despachos verd-i-negres gana fuerza el regreso de uno de los canteranos más emblemáticos de la última década.

Joventut Badalona trabaja en el regreso de Xabi López-Arostegui

Según informó el periodista Victor Lavagnini en su perfil de X, la Penya no contará con Adam Hanga de cara a la temporada 2026-27. A ello podría sumarse también la salida de Yannick Kraag, un jugador que ha despertado el interés de varios proyectos importantes del baloncesto europeo y que incluso valora explorar la vía NBA. De hecho, en el pasado ya surgieron rumores que lo vinculaban con una posible llegada a los Philadelphia 76ers.

Ante el escenario que dibujan las posibles marchas en la posición de alero, el Joventut Badalona ya trabaja desde hace días en una operación de peso: el regreso de Xabier López-Arostegui. El internacional español, formado en la cantera verd-i-negra, firmó una brillante temporada 2020-21 con la Penya, en la que fue elegido mejor alero de la ACB y entró en el mejor quinteto de la competición tras promediar 12 puntos y cinco rebotes por partido.

El jugador de Getxo puso rumbo entonces al Valencia Basket, donde ha militado hasta la actualidad defendiendo la camiseta taronja. Esta temporada, en Liga Endesa, ha firmado unos promedios de 6,4 puntos y 4,7 rebotes en 16 encuentros. Ahora, todo apunta a que López-Arostegui, que cumplirá 29 años el próximo 19 de mayo, prepara su regreso a Badalona para convertirse en una pieza importante dentro del sistema de Dani Miret.

🏀 Correcte i contrastat: XLA deixarà València i tornarà a Badalona. Adam H. no renovarà. https://t.co/ySggqhEjKC — Víctor Lavagnini (@victorlavagnini) May 11, 2026

¿Qué sucederá con Michael Ruzic?

A las posibles salidas de Adam Hanga y Yannick Kraag, además de la incertidumbre que rodea a Cameron Hunt, se suma otro gran foco de preocupación en Badalona: el futuro de Michael Ruzic de cara al curso 2026-27. El ala-pívot croata aseguró hace unos meses que su prioridad pasa por terminar la temporada de la mejor manera posible con la Penya y su nombre no figura entre los candidatos para el Draft NBA 2026. Sin embargo, la NCAA aprieta fuerte por la joven promesa balcánica.

Según diversas informaciones, los Cougars de BYU, uno de los programas universitarios más potentes del momento y que recientemente contó con talentos como Egor Demin o AJ Dybantsa, lideran la carrera por hacerse con sus servicios. La universidad estadounidense estaría dispuesta incluso a poner sobre la mesa una importante oferta económica para convencer a Ruzic y llevarlo a Estados Unidos.