Barça Basket dispuesto a atacar este fichaje ACB que ya no pertenece a Unicaja 

El Barça Basket continúa acelerando la planificación de su plantilla para la temporada 2026-27 con una profunda reestructuración del equipo. Tras varios movimientos ya confirmados y con nuevas incorporaciones prácticamente cerradas, el conjunto azulgrana busca rejuvenecer la plantilla con un jugador que ha quedado libre tras finalizar su etapa en Unicaja.

Olek Balcerowski, a un paso del Barça Basket

El Barça Basket está muy cerca de incorporar a Olek Balcerowski después de que Unicaja oficializara su salida. El internacional polaco reforzaría un juego interior que está siendo profundamente renovado este verano y aportaría juventud, movilidad y capacidad para proteger el aro, además de experiencia tanto en la Euroliga como con la selección de Polonia.

Durante la temporada 2025-26, Balcerowski disputó 53 partidos con el Unicaja entre todas las competiciones, con unas medias de 4,9 puntos, 3,1 rebotes y 0,7 tapones en alrededor de 14 minutos por encuentro. Aunque su protagonismo fue limitado, el Barça Basket confía en su perfil físico para complementar la rotación interior y ofrecer una alternativa de presente y futuro en la pintura azulgrana.

La remodelación del juego interior del Barça Basket con Olek Balcerowski

La remodelación del juego interior del Barça Basket está siendo una de las grandes claves del proyecto 2026-27. Tras las salidas de Willy Hernangómez y Youssoupha Fall, y con la incertidumbre que rodea al futuro de Toko Shengelia, el conjunto azulgrana ha apostado por perfiles más físicos, móviles y con mayor capacidad defensiva. Las llegadas de Josh Nebo, Olek Balcerowski y Olivier Nkhamhoua responden a la idea de construir una pintura más versátil, capaz de adaptarse al ritmo e intensidad que exige la Euroliga.

En ese contexto, Balcerowski encaja como un pívot de rotación con margen de crecimiento. Su movilidad, capacidad para correr la pista y proteger el aro complementan las virtudes de Nebo, mientras que su conocimiento del baloncesto europeo facilitará una rápida adaptación. Aunque no será la principal referencia ofensiva del equipo, el internacional polaco puede aportar solidez defensiva, rebote e intensidad para fortalecer la rotación interior azulgrana.

Estadística de Olek Balcerowski en ACB