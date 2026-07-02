Willy Hernangómez desvela su GRAN DESEO en el mercado de fichajes tras dejar el Barça Basket 

El mercado de la ACB sigue moviéndose en un verano marcado por cambios importantes en varios grandes clubes y la reconfiguración de plantillas de cara a la próxima temporada. En ese contexto, el nombre de Willy Hernangómez vuelve a ocupar un lugar destacado tras cerrar su etapa en el Barça Basket, con varias opciones sobre la mesa y un deseo del jugador.

La liberación de Willy Hernangómez tras salir del Barça Basket

Willy Hernangómez ha puesto fin a su etapa en el Barça Basket tras tres temporadas en las que no logró consolidarse como la gran referencia esperada. El jugador y el club han separado sus caminos al terminar su contrato, en un contexto de rendimiento irregular, cambios constantes de entrenadores y un encaje deportivo que nunca terminó de cuajar, lo que ha desembocado en una salida que ambas partes asumen como un punto de inflexión.

En una entrevista en Marca, Willy Hernangómez ha transmitido alivio y sensación de liberación por dejar el Barça Basket: “Estoy contento por ser libre y por poder buscar un sitio donde pueda ser feliz para jugar al baloncesto”. El internacional español insiste en que se siente con ganas de un nuevo reto, reconociendo que en Barcelona no logró ser feliz deportivamente y estuvo lejos de su mejor versión.

El deseo de Willy Hernangómez con Baskonia atento a su fichaje

Willy Hernangómez ha dejado claro en esta entrevista que uno de sus grandes deseos de futuro es compartir equipo profesional con su hermano, Juancho Hernangómez: “No sé cuándo ni dónde, pero seguro que voy a jugar en un equipo con mi hermano”. En paralelo, su futuro inmediato apunta a mantenerse en la ACB según las últimas informaciones, aunque el mercado es largo y el pívot internacional estudiará todas sus opciones.

El destino con el que ha sido relacionado es el Baskonia. El club vasco busca reforzar su juego interior tras varias salidas y las conversaciones entre las partes se estarían produciendo con el objetivo de llegar a buen puerto. De confirmarse, Willy afrontaría un nuevo proyecto en la ACB con la intención de recuperar protagonismo.