La gran pregunta con la estrella del Real Madrid Baloncesto

El Real Madrid Baloncesto viene de no alzar ningún título en una temporada en la que había muchas esperanzas puestas. Los blancos habían configurado un equipo con talentos como Trey Lyles, Mario Hezonja, Edy Tavares o Facu Campazzo. Sin embargo, no haber logrado tocar metal ha sacudido los cimientos del conjunto.

El Real Madrid Baloncesto, a la espera con su estrella

El Real Madrid Baloncesto tiene varios frentes abiertos con baluartes de su equipo. Los blancos están lidiando con cantos de sirena sobre jugadores que vertebran su columna. No obstante, si hay un caso especialmente complejo es el de Mario Hezonja. Si en otros casos únicamente está la disyuntiva de irse o quedarse, la situación del croata es mucho más complicada.

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Mario Hezonja era la piedra angular del Real Madrid Baloncesto de Sergio Scariolo. Si su adiós ya estaba sobre la mesa ante una posible oferta de Dubai o Hapoel, la destitución del italiano y su reacción en redes avivó aún más la llama. Además de sus opciones Euroliga, la estrella madridista también lleva tiempo buscando su oportunidad NBA. Parece que las franquicias no acaban, al menos de momento, de apostar por él. Su continuidad de blanco genera dudas.

¿Cómo sería la continuidad de Mario Hezonja?

La situación entre Mario Hezonja y el Real Madrid Baloncesto va más allá de que acabe produciéndose una oferta NBA o no. Los blancos buscan comenzar un nuevo proyecto y el compromiso con el mismo es importante. Por el momento, el croata ha dado alguna seña de desaprobación a los movimientos realizados y su estancia en la capital de España estando de bruces no parece una buena forma de sentar unos cimientos, más con los precedentes del jugador en situaciones similares.

Otra de las circunstancias que rodea la relación entre club y jugador es la nueva propuesta del club. El Real Madrid Baloncesto ha apostado por un técnico con un estilo muy característico como es Pedro Martínez. Mario Hezonja es un talento destacado, pero varios de los imperativos del modelo del nuevo técnico podrían no acabar de adaptarse a él. El entrenador catalán reparte minutos y rota corto, exige mucho juego sin balón y expone al jugador defensivamente a todo campo, tanto en esfuerzo como a la falta. En caso de continuar, el compromiso con el modelo debiera ser total.