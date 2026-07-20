¿Revolución o paso atrás? El Barça Basket cambia por completo su dirección de juego

El Barça Basket inició el verano tras proclamarse subcampeón de la Liga Endesa, sin Xavi Pascual en el banquillo y con varios contratos de peso resueltos y más económico para buscar nuevos fichajes. Sin embargo, casi un mes después, el club azulgrana sigue sin anunciar a su nuevo entrenador —aunque Aleksander Sekulic está muy cerca de convertirse en el elegido— y afronta un giro radical en la dirección de juego que invita al debate.

¿Es positivo el cambio en el puesto de uno del Barça Basket?

El cambio resulta especialmente llamativo porque hace apenas unas semanas la prioridad del club pasaba por incorporar a un base de perfil creativo y anotador como Sylvain Francisco procedente de Zalgiris o incluso Mike James. Ahora, el escenario ha cambiado por completo y el Barça Basket parece apostar por un modelo de juego muy distinto, una decisión que genera dudas a pocas semanas del inicio de la nueva temporada.

Justin Robinson el titular

Stats Francia 25-26 : 13 puntos, 2 rebotes, 4.1 asistencias, 19,5 minutos,

: 13 puntos, 2 rebotes, 4.1 asistencias, 19,5 minutos, Stats Euroliga: 14.6 puntos, 1.5 rebotes, 4.5 asistencias, 18.9 minutos

Llega procedente del París Basketball para asumir el mando de la dirección de juego del Barça Basket y convertirse en el base titular del proyecto de Aleksander Sekulic, tomando el relevo de Tomas Satoransky, referente de la posición en las últimas temporadas. Destaca por su explosividad, velocidad y capacidad para generar juego, cualidades a las que suma un notable acierto desde la línea de tres puntos. Además, la pasada campaña fue el decimoquinto máximo anotador de la Euroliga, confirmando su capacidad para marcar diferencias también en el apartado ofensivo.

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Su perfil supone un cambio de paradigma respecto a los últimos directores de juego del Barça, como Tomas Satoransky, Juan Núñez o Juani Marcos. Justin Robinson destaca por su verticalidad, explosividad y capacidad para generar ventajas con balón, un estilo mucho más agresivo en ataque. En su estreno en la Euroliga con el París Basketball promedió 4,5 asistencias por partido, demostrando también su habilidad para involucrar a sus compañeros.

Sobre el papel, su sociedad con Kevin Punter puede convertirse en una de las grandes armas del conjunto azulgrana en el perímetro, mientras que su capacidad para jugar el bloqueo directo debería potenciar el rendimiento de un pívot atlético como Josh Nebo. Además, Robinson ya conoce la Liga Endesa tras su breve etapa en el Río Breogán en 2024, donde disputó nueve encuentros.

Contras

La incógnita reside en su capacidad para dar un paso al frente en un escenario de máxima exigencia. Justin Robinson solo ha disputado una temporada en la Euroliga, y lo hizo en un París Basketball con menos talento y aspiraciones que el conjunto que brilló el curso anterior con T.J. Shorts y Nadir Hifi como referentes.

Formado en Virginia Tech de NCAA, el base estadounidense acumula además 43 partidos en la NBA antes de consolidarse en Europa, donde la pasada campaña disputó 36 encuentros en la máxima competición continental. Ahora, a sus 28 años, afronta el mayor desafío de su carrera: asumir la dirección de juego y convertirse en uno de los líderes de un proyecto de la dimensión del Barça Basket.

Umoja Gibson rol de suplente

Stats Aba League 25-26 : 15.5 puntos, 1.7 rebotes, 5.1 asistencias, 24.5 minutos

: 15.5 puntos, 1.7 rebotes, 5.1 asistencias, 24.5 minutos Stats Eurocup: 15.9 puntos, 2.2 rebotes, 4.9 asistencias, 24.8 minutos

El primer movimiento fue la incorporación oficial de Justin Robinson. Poco después, el Barça Basket anunció el fichaje de Umoja Gibson, un base-escolta formado en la NCAA entre 2017 y 2023 tras su paso por North Texas, Oklahoma y DePaul. Su salto al baloncesto profesional comenzó en el BG Göttingen alemán, antes de continuar su carrera en el Spartak Office Shoes de Subotica y, posteriormente, en el Cedevita.

Fue precisamente en el conjunto esloveno donde firmó la mejor temporada de su trayectoria, con unos promedios de 15,4 puntos y 5 asistencias por partido en la ABA League, confirmándose como uno de los bases más destacados de la competición.

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Uno de los aspectos más relevantes de su incorporación es que cuenta con pasaporte búlgaro, por lo que no ocupará plaza de extracomunitario, un factor de gran valor para la planificación de la plantilla. Tras convertirse en una de las revelaciones de la Eurocup, Umoja Gibson afronta ahora un nuevo salto en su carrera con su debut tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa.

Sobre el papel, está llamado a ser el complemento ideal de Justin Robinson en la dirección de juego. Destaca por su capacidad para interpretar el pick&roll, su buen manejo de balón y su fiabilidad desde la línea de tres puntos, una de las cualidades que el Barça buscaba reforzar respecto a temporadas anteriores. A ello se suma su intensidad defensiva, especialmente en el uno contra uno ante el base rival, un perfil que aporta equilibrio a la rotación del conjunto azulgrana.

Contras

No obstante, también existen algunas incógnitas alrededor de su incorporación. Defensivamente puede sufrir ante bases de mayor envergadura y físico, ya que sus 1,85 metros pueden suponer una desventaja en determinados emparejamientos. Esa diferencia también podría limitar su capacidad para atacar el aro con regularidad frente a defensores más poderosos.

A ello se suma el reto de adaptarse a la exigencia de un club como el Barça Basket, con un calendario repleto de partidos entre Liga Endesa y Euroliga y una presión competitiva muy superior a la de sus anteriores equipos. Además, deberá asumir un rol diferente al que tuvo en el Cedevita durante la temporada 2025-26, donde ejerció como el gran referente ofensivo, para convertirse en una pieza complementaria dentro de una rotación con mayor competencia.

Juan Núñez en busca de su lugar

Stats Liga Endesa 25-26 : 4.4 puntos, 2.7 rebotes, 2.3 asistencias, 14 minutos

: 4.4 puntos, 2.7 rebotes, 2.3 asistencias, 14 minutos Stats Euroliga: 1 partido, 5 minutos

Es la gran incógnita en la dirección de juego del Barça Basket. Durante el verano, incluso se especuló con una posible salida, aunque finalmente todo apunta a que continuará en la plantilla. Ya recuperado de su lesión, Juan Núñez debería arrancar la temporada como tercer base en el proyecto de Aleksander Sekulic, en un curso que también será importante de cara a su futuro, ya que su contrato expira el 30 de junio de 2027.

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El gran aliciente de esta temporada para Juan Núñez será recuperar la mejor versión de sí mismo, la que mostró durante su etapa en el Ratiopharm Ulm y que le convirtió en uno de los bases con mayor proyección del baloncesto español. Aunque parte como tercer base en la rotación, su visión de juego, capacidad para controlar el ritmo del partido y lectura táctica pueden llevarle a ganarse una cuota importante de minutos, ofreciendo además un perfil diferente al de Justin Robinson y Umoja Gibson.

Las lesiones condicionaron su pasada campaña, en la que solo pudo disputar doce encuentros, después de haber participado en 46 partidos en su primer año como azulgrana. Con el objetivo de recuperar sensaciones y continuidad, Núñez afronta un curso clave tanto para su crecimiento deportivo como para su futuro en el Barça Basket.

Contras

Lo mostrado hasta ahora con la camiseta del Barça Basket deja algunos aspectos por mejorar. Su principal margen de crecimiento pasa por ganar confianza y regularidad en el tiro exterior, una faceta en la que todavía no ha logrado consolidarse. Defensivamente, también necesita dar un paso adelante para competir con mayor solvencia ante los bases rivales y aumentar su impacto en ambos lados de la pista.

A sus 22 años, Núñez continúa siendo un jugador con un enorme potencial, pero afronta una temporada decisiva para recuperar su mejor nivel tras un curso prácticamente en blanco y seguir evolucionando en su proceso de crecimiento.