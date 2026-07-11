¿Qué está sucediendo en el Barça Basket? Los jugadores pierden la confianza

La situación que vive el Barça Basket en el mercado de fichajes es verdaderamente preocupante. Los aficionados culés han visto salir a una leyenda de los banquillos, una reconstrucción poco fructífera en los despachos y varios fichajes truncados. Ahora, las informaciones que llegan de los entornos de los jugadores dejan una tesitura verdaderamente alarmante.

El proyecto de Barça Basket, en el aire

El Barça Basket por el momento sigue sin dirección deportiva. La situación tras la salida de Juan Carlos Navarro es incierta y el supuesto relevo, Xevi Pujol, sigue sin confirmarse. El banquillo también sigue sin dueño. Es cierto que parece que Aleksandar Sekulic acabará llegando, pero toda la situación alrededor de Paolo Galbiati lleva a la afición a pensar que el proyecto no pasaba por el esloveno. Sin embargo, la información verdaderamente preocupante viene del entorno de los jugadores.

𝐖𝐢𝐥𝐥 𝐂𝐥𝐲𝐛𝐮𝐫𝐧 no continuarà al Barça.



Moltes gràcies i molta sort en el futur, Will 💙❤ pic.twitter.com/S6QgduoHAC — Barça Basket (@FCBbasket) July 4, 2026

Después de ver cómo el Barça Basket dice adiós a varios baluartes y sus objetivos de mercado no se concretaron, llegó el verdadero varapalo. El fichaje estrella del conjunto, Moses Wright, saldrá sin tan siquiera debutar. Las informaciones hablan de que al jugador no le convencía la deriva actual del club y parece que no es el único. El periodista Ernest Macià afirmó en Tot Costa, que en el sector de los jugadores ya se habla mal del FC Barcelona. Un comentario que parece baladí, pero podría no serlo.

El FC Barcelona pierde la ‘marca Barça’

El Barça Basket ya no es una superpotencia en lo económico dentro de la Euroliga. Panathinaikos, Olympiacos y Fenerbahce están por delante y nuevas potencias irrumpen en el panorama, como Hapoel o Dubai. Sin embargo, uno de los grandes activos del club es su marca. El FC Barcelona tiene un prestigio internacional derivado de sus éxitos en sus diferentes secciones. Esta cualidad siempre es un argumento para convencer a piezas a las que quizás en otros lugares se les ponga más dinero en la mesa.

🏀🔵🔴Barça de bàsquet



Moses Wright > a Milà

Toko Shengelia > ? (reflexió) — Ernest Macià 🎙🎧 (@ernestmacia) July 10, 2026

Las turbulencias con Mike James, la debacle con Moses Wright y la inestabilidad que se vive tras salidas en plantilla, banquillo y dirección técnica sin reemplazo, no ayudan a mejorar su imagen de puertas para fuera. La imagen que transmite la entidad podría jugarle en contra en una coyuntura económica que, si bien no es tan mala como antaño, no es del nivel de los equipos ‘top’ de la Euroliga.