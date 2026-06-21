Mike James no vestirá de azulgrana: el Barça Basket activa su plan B y lo deja atado

En una offseason, los planes pueden cambiar de un día para otro. Ahí está el reciente caso de Txus Vidorreta, cuyo futuro parecía apuntar a Zaragoza antes de dar un giro inesperado y acabar en Unicaja. Una situación similar podría estar produciéndose ahora en el Barça Basket: cuando la llegada de Mike James parecía completamente encarrilada, las últimas informaciones apuntan a que la operación se ha enfriado y que el club azulgrana ya tendría cerrado a otro jugador para reforzar la plantilla.

No de Mike James y fichaje desde París

La salida de Xavi Pascual del proyecto azulgrana hacía prever un giro en la operación por Mike James y, finalmente, el veterano base estadounidense no formará parte del Barça Basket la próxima temporada. Sin embargo, pese a que el club todavía no ha oficializado la llegada de su nuevo entrenador —con Ioannis Sfairopoulos ganando fuerza como principal candidato con el paso de los días—, la entidad azulgrana ya tendría muy avanzada la incorporación de un nuevo jugador exterior para reforzar el perímetro.

El elegido para reforzar la dirección de juego es Justin Robinson, base estadounidense de 28 años formado en Virginia Tech. A lo largo de su trayectoria llegó a disputar 43 partidos en la NBA, defendiendo las camisetas de Wizards, Thunder, Bucks, Kings y Pistons, antes de iniciar su aventura europea en 2024. Desde su llegada al viejo continente, Robinson ha acumulado experiencias en Río Breogán y Trapani Shark, hasta incorporarse el pasado verano a París Basketball, donde ha tenido la oportunidad de debutar en la Euroliga y continuar su crecimiento en la élite del baloncesto europeo.

El gran rendimiento de Justin Robinson no ha pasado desapercibido y varios clubes de Euroliga han mostrado interés en hacerse con sus servicios, entre ellos el Estrella Roja dirigido por Ibon Navarro. Sin embargo, según informa Óscar Herreros, el Barça Basket tendría prácticamente cerrada su incorporación tras abonar alrededor de 250.000 euros para ejecutar su salida del proyecto parisino.

El base natural de Virginia, ha firmado una destacada temporada en su estreno en la máxima competición continental, con unos promedios de 14,6 puntos y 4,5 asistencias en 36 partidos de Euroliga. En la liga francesa, sus números se situaron en 13 puntos y cuatro asistencias por encuentro.

¿David DeJulius sigue como objetivo?

El backcourt azulgrana afrontará una profunda renovación durante este verano y el nuevo entrenador podría contar con hasta tres bases nuevos en la próxima plantilla. La salida de Satoransky del Palau Blaugrana parece un hecho, mientras que las continuidades de Juan Núñez y Juani Marcos siguen en el aire.

En este escenario, y más allá de la probable incorporación de Justin Robinson, el Barça Basket mantiene en su agenda a David DeJulius, director de juego de UCAM Murcia y uno de los grandes objetivos del club en el mercado. El base estadounidense obtuvo hace unos meses el pasaporte eslovaco, una condición que aumenta su atractivo, y dispone de una cláusula de salida vigente hasta el próximo 5 de julio.