Las semifinales de la Liga Endesa arrancan con una eliminatoria de máximo nivel entre dos equipos que llegan en un gran momento y con argumentos sólidos a ambos lados de la pista. Con el factor cancha, el estado de forma y los pequeños detalles como posibles claves, la serie sentre Valencia Basket y Joventut Badalona está muy igualada y la balanza podría acabar decantándose por mínimos detalles.

Los jugadores de Joventut Badalona que pueden sacar de quicio a Valencia Basket

El principal peligro del Joventut Badalona ante el Valencia Basket se centra en el trío formado por Ricky Rubio, Cameron Hunt y Simon Birgander. Ricky Rubio aporta 13,6 puntos, 5,1 asistencias y 3,4 rebotes por partido, además de una valoración de 17,1 créditos, siendo el cerebro del equipo y uno de los bases más influyentes de la Liga Endesa.

Cameron Hunt es el principal anotador con 15,8 puntos por encuentro, destacando especialmente en el tiro exterior con un 42,9% en triples en playoffs, mientras que Birgander ha dado un paso adelante con la baja de Tomic, firmando 10 puntos y 7,7 rebotes (4,3 ofensivos) para una valoración de 11 créditos en la postemporada, aportando presencia interior y dominio del rebote ofensivo.

Las fortalezas de Valencia Basket para detener al Joventut Badalona

El primer gran factor de control del partido para el Valencia Basket será su capacidad defensiva y de presión exterior, ya que es un equipo que genera 8,1 robos por partido y se sitúa entre los mejores en recuperación de balón en la Liga Endesa. Además, su eficiencia defensiva de 1,06 puntos encajados por posesión (la mejor de la competición) obliga a rivales como el Joventut a jugar ataques largos y más incómodos, reduciendo su fluidez ofensiva.

En ataque, el Valencia Basket también puede castigar con su ritmo y circulación: promedia alrededor de 20 asistencias por partido (1.º de la liga) y más de 94 puntos por encuentro, con una ofensiva basada en el pase extra y el tiro exterior. Si consigue imponer esa velocidad y aprovechar su rebote ofensivo, puede desgastar a un Joventut que depende mucho de Ricky Rubio en la creación y de Hunt en el tiro exterior.

Precedentes entre Valencia Basket y Joventut Badalona

Joventut Badalona 90 – 87 Valencia Basket