Con la victoria ante Baskonia, el Joventut Badalona certifica su clasificación para las semifinales de la Liga Endesa, donde se enfrentará al Valencia Basket en una serie al mejor de cinco partidos. El conjunto verdinegro buscará mantener su gran momento de forma ante un rival que contará con el factor cancha a favor.

Ricky Rubio lidera al Joventut Badalona en la ACB

Ricky Rubio firmó una actuación excelente en la victoria del Joventut Badalona ante Baskonia (88-96), liderando al equipo con 23 puntos, 4 asistencias y 28 de valoración en apenas 21 minutos. Rubio controló el ritmo del partido desde el segundo cuarto, generando ventajas constantes, provocando faltas y encontrando a sus compañeros en posiciones cómodas, lo que permitió a la Penya marcharse al descanso por delante (38-41).

Tras el paso por vestuarios, el base catalán elevó aún más su impacto: anotó cinco puntos consecutivos y repartió asistencias clave en el inicio del tercer cuarto, impulsando un parcial que abrió una ventaja de hasta 11 puntos. Además, castigó la defensa en zona de Baskonia con su acierto exterior, incluyendo un triple decisivo en el tramo final, cerrando así su mejor anotación en un playoff ACB y guiando a su equipo hacia las semifinales.

El acierto exterior y el juego coral dan vida al Joventut Badalona en la ACB

El Joventut Badalona encontró en el tiro exterior una de sus armas principales para romper el partido. El equipo firmó un excelente 14 de 29 en triples (48%), destacando especialmente Ludde Hakanson, que estuvo prácticamente perfecto con 5 de 6 desde la línea de tres (83%). Su acierto en momentos clave permitió sostener al equipo en la primera mitad y ampliar ventajas cuando el partido se abrió, castigando continuamente las ayudas defensivas de Baskonia.

Pero no fue un esfuerzo individual, sino colectivo. Nikola Ruzic y Jabari Parker también aportaron desde el perímetro, sumando triples importantes en el tercer y último cuarto que desactivaron los intentos de defensa en zona del rival. Esta amenaza constante desde fuera obligó a Baskonia a abrir su defensa, generando aún más espacios y consolidando una ventaja que llegó a ser de hasta 16 puntos, clave para cerrar el triunfo (88-96).

Un Baskonia irreconocible cae ante el Joventut en la ACB

Baskonia acusó varios errores clave que marcaron el partido, especialmente su falta de control ofensivo y debilidad defensiva en el perímetro. El equipo sufrió pérdidas de balón y posesiones mal gestionadas, además de no saber frenar el acierto exterior rival. Aunque hubo aportaciones individuales como los 18 puntos de Kobi Simmons o los 14 de Trent Forrest, la falta de consistencia colectiva y la ansiedad en los momentos decisivos impidieron a Baskonia competir con regularidad.