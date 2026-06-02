Baskonia inicia su camino en los playoffs de la Liga Endesa con una eliminatoria exigente ante el Joventut de Badalona, en una serie que pondrá a prueba su solidez en ambos lados de la pista. El equipo vitoriano afronta además este primer cruce con una baja importante en su rotación interior, un contratiempo que obliga a Paolo Galbiati a reajustar piezas y encontrar alternativas para compensar su ausencia.

Khalifa Diop será baja para Baskonia en los playoffs ACB

Baskonia comenzará su andadura en los playoffs con una baja sensible, ya que Khalifa Diop no estará disponible para la eliminatoria de cuartos de final contra el Joventut de Badalona. Así lo ha confirmado el técnico Paolo Galbiati en rueda de prensa, quien explicó que el pívot no ha conseguido recuperarse a tiempo para disputar esta fase decisiva, lo que supone un contratiempo importante para el conjunto vitoriano en el juego interior.

Además, el entrenador italiano se ha mostrado poco esperanzado respecto a una posible vuelta del jugador en lo que resta de competición, dejando entrever que su ausencia podría prolongarse durante todo el playoff, sin opciones de regresar hasta la próxima temporada. De este modo, Baskonia tendrá que reorganizar su rotación interior y afrontar este exigente reto sin uno de sus referentes en la pintura.

Baskonia y los recursos para superar la baja de Khalifa Diop

La ausencia prolongada de Khalifa Diop obliga a Baskonia a reajustar su juego interior, una situación a la que el equipo ya se ha ido adaptando en las últimas semanas. Sin el pívot, que promedia alrededor de 6 puntos, 4 rebotes y más de un tapón por partido en Liga Endesa, el conjunto vitoriano ha redistribuido responsabilidades, dando más protagonismo a otros hombres altos y apostando por quintetos más móviles.

En este contexto, Baskonia ha ganado en dinamismo ofensivo, incrementando su ritmo de juego y el uso del tiro exterior, mientras que en defensa ha tenido que reforzar el trabajo colectivo para compensar la intimidación que aportaba Diop. El control del rebote, donde el equipo ha bajado ligeramente sus cifras sin su presencia, y la protección de la pintura serán claves para poder superar a Joventut de Badalona en los playoffs ACB.

Estadísticas de Khalifa Diop en ACB con Baskonia