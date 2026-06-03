La temporada de Baskonia tardó en carburar, pero acabó haciéndolo. Tras un inicio complejo, se alzaron con la Copa del Rey con un inconmensurable Trent Forrest en modo MVP. El tramo final ha llevado al equipo a los playoffs ACB, algo que en los últimos cursos no venía siendo una norma.

Debate en redes en Baskonia y unos playoffs ACB para reivindicarse

Una de las noticias previas a los playoffs ACB han sido los premios entregados por la Liga Endesa a los mejores de la fase regular. El mejor jugador, defensor, joven o los mejores quintetos han sido vox populi durante los últimos días. Uno de los grandes olvidados en estos galardones ha sido el MVP de la Copa del Rey ganada por Baskonia, Trent Forrest.

Trent Forrest no ha estado presente en ninguno de los quintetos presentados por la Liga Endesa. Este hecho, tratándose de uno de los jugadores más dominantes de la competición, trae de bruces a la afición de Baskonia. Muchos ya han comentado que podría estar incluso por delante de David DeJulius. Sin embargo, muchos seguidores ven esto como gasolina para que reine en los playoffs ACB como ya hizo en la Copa del Rey.

¿Los playoffs ACB de Trent Forrest?

El contexto que le brindó Baskonia en aquella Copa del Rey sin interiores fue verdaderamente potenciador para Trent Forrest. La utilización de cuatros al cinco abrió muchos espacios para un penetrador como es el base de Baskonia. En estos playoffs ACB el conjunto trae la lección aprendida, ya que ha hecho mucho más uso de esas variantes, que de quintetos con pívots más puros. De hecho, la baja de Diop promoverá estas circunstancias. Además, el rival puede facilitar su brillo.

Así ha terminado la temporada nuestro Trent Forrest ⬇️



🔥 2º jugador más valorado de toda la ACB, con una media de 19,17 créditos de valoración

🎯 3º mejor porcentaje de tiros libres de la competición 92,37%

💥 441 puntos anotados

🤝 90 asistencias repartidas pic.twitter.com/giLc6dL3FL — Kosner Baskonia (@Baskonia) June 1, 2026

Si por algo destaca Trent Forrest es por su potente físico. Pese a no ser muy alto, es un jugador fuerte y corpulento con buen uso del contacto. En emparejamientos con bases de Joventut puede dominar en penetración en ese contexto de cinco abiertos. Eso sí, es probable que los catalanes busquen medirlo a Hanga o Kraag. Si bien el base de Baskonia no cuajó un excelso encuentro en el emparejamiento contra los catalanes de abril, sí que brilló en el de enero. Habrá que ver qué cara muestra en estos playoffs ACB.