La derrota del Barça Basket frente a Valencia acabó de conformar el cuadro de los playoffs ACB. UCAM Murcia se medirá al cuadro azulgrana en una eliminatoria a tres partidos, el martes 2, el jueves 4 y el sábado 6. Si los culés vienen de caer, los murcianos aterrizan en la fase del KO tras vencer con solvencia a Lleida con numerosos protagonistas: David DeJulius, Wilhelm Falk, Devontae Cacok, Michael Forrest…

Las dos estrellas de UCAM Murcia son el talón de Aquiles del Barça Basket

En el último partido de UCAM Murcia en Liga Endesa hasta 6 jugadores anotaron por encima de los 10 puntos. Sin embargo, los mejores del choque fueron David DeJulius y Devontae Cacok. El base se fue hasta los 27 puntos anotados, mientras que el interior firmó un 13-9 para 21 de valoración. El nivel de la dupla murciana es una noticia especialmente buena dado su rival en playoffs ACB, el Barça Basket.

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4️⃣º clasificados

2️⃣5️⃣ victorias

1️⃣4️⃣ victorias en una vuelta

🔟 victorias a domicilio

7️⃣ victorias consecutivas

3️⃣5️⃣ puntos en un primer cuarto

6️⃣0️⃣ puntos en una parte



Una temporada de récord(𝗦) 🏆#Eterno pic.twitter.com/3bfyhvjyNE — UCAM Murcia (@UCAMMurcia) May 31, 2026

Si hay algo que hace daño a este Barça Basket es el juego de pick and roll. A pesar de que sea un patrón de juego muy presente en todos los equipos, UCAM Murcia tiene unas particularidades que le hacen especialmente peligroso. David DeJulius además de ser un gran anotador, es un jugador con ciertas habilidades para asistir. Su amenaza de tres hará que los pívots blaugranas tengan que ayudar a sus compañeros. Devontae Cacok, si por algo se caracteriza, es por su capacidad para finalizar acciones en roll.

Una oportunidad en los playoffs ACB

UCAM Murcia está ante una gran oportunidad en estos playoffs ACB. Real Madrid Baloncesto y Valencia Basket está en el otro lado del cuadro, lo cual evita un enfrentamiento hasta la final. Los murcianos se miden a un gran equipo como es el Barça Basket, pero en horas bajas. Al margen de que los culés podrían sufrir, y de hecho ya lo hicieron en liga regular, contra Devontae Cacok y David DeJulius, tienen otros factores en contra.

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8️⃣ EQUIPOS

3️⃣ RONDAS

1️⃣ ÚNICO CAMPEÓN



Llega la hora de la verdad.

Llega la LUCHA POR EL TÍTULO.



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El Barça Basket tendrá que sostener a dos jugadores codiciados por muchos equipos Euroliga, pero también a otros muchos con talento en el roster de UCAM Murcia. Sin embargo, sus propios problemas internos pueden ser otro gran rival en estos playoffs ACB. El cuadro blaugrana viene de varios varapalos deportivos, con adiós incluido a su entrenador. Técnico que, además, será el que dirija esta fase del KO en Liga Endesa.