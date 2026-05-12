Pocos equipos están haciendo disfrutar tanto a sus aficionados como UCAM Murcia. Si la temporada europea de Valencia Basket suele llevarse muchos halagos, y no es para menos, qué decir de un equipo que tiene una victoria más que ellos en Liga Endesa ACB que los taronjas. Los de Sito Alonso ocupan la segunda posición y llegan pisando fuerte a los playoffs.

UCAM Murcia, el verdadero equipo revelación de la Liga Endesa ACB

La confirmación del nivel que vienen mostrando los de Sito Alonso terminó de constatarse en el encuentro frente al Real Madrid. UCAM Murcia no solo está donde está gracias a su regularidad, sino que puede mirarle a los ojos a los grandes de la competición. Su estilo agresivo en defensa, dinámico en ataque y que mezcla contrataque y juego media pista es una completa delicia de esta Liga Endesa ACB.

¡LO DE @UCAMMurcia ESTÁ SIENDO UN AUTÉNTICO FESTIVAL!



Howard Sant-Roos la hunda para anotar el punto 102… a casi 6⃣ MINUTOS del FINAL de partido 🤯



📺 @DAZN_ES | #LigaEndesa pic.twitter.com/1eJtYonjt4 — Liga Endesa (@ACBCOM) May 3, 2026

Un estilo moderno y unas ideas adaptadas a la plantilla

UCAM Murcia es un claro ejemplo de equipo capaz de adaptarse a los nuevos tiempos, de mantener el estilo propio de su técnico y, al mismo tiempo, de generar un contexto orgánico a las piezas que tiene. Sito Alonso ha construido un modelo de juego ofensivo que saca partido del contrataque sin dejar de lado los sets largos que tanto han caracterizado a su entrenador. Un cuadro que domina los tiempos que pide el partido.

En líneas generales, la definición del juego de UCAM Murcia es dinámico. Sito Alonso quiere ‘llegar jugando’ cuanto más mejor. Sus interiores son móviles y sus manejadores verticales y, si puede, trata de generar arrastrando las ventajas de la transición. Si bien no es un equipo que juega a muchas posesiones, porque sus sistemas media pista son largos, sí que trata de no ‘frenarse’.

DeJulius y Cacok, unas estrellas impulsadas por la pizarra

El roster conformado por UCAM Murcia es excelso en muchos sentidos, pero a nadie se le escapa que las dos grandes figuras son David DeJulius y Devontae Cacok. Tanto es así, que los dos parecen poder acabar jugando la Euroliga el próximo curso. El éxito individual no se adscribe únicamente a su talento, también al contexto que se les brinda. Sito Alonso ha rodeado a su estrella del perímetro de tiradores, especialistas sin balón y continuadores. A partir de ahí, los defensores se ven muy solos para contenerle.

DAVID DEJULIUS y una 𝙚𝙭𝙝𝙞𝙗𝙞𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙚𝙡 𝙧𝙚𝙘𝙪𝙚𝙧𝙙𝙤: 2⃣7⃣ puntos, 1⃣2⃣ asistencias y 3⃣9⃣ de valoración 🔥



➡️ Tercer jugador de la historia de la #LigaEndesa en conseguir 27+ puntos y 12+ asistencias en un partido tras Shannon Evans (2022) y Trae… pic.twitter.com/qHfuCdPEMP — Liga Endesa (@ACBCOM) May 4, 2026

David DeJulius tiene un escudero que realmente potencia sus cualidades. El center titular de UCAM Murcia, Devontae Cacok suele llamar la atención por su agresividad continuando y su capacidad de machacar el aro. Sin embargo, no son pocos los equipos que ante manejadores tan potentes que juegan con pívots de este perfil, acaban regalando el poste alto para poner a prueba su mano. Lo interesante del interior en manos de Sito Alonso es que pese a su mala mano para ejecutar el tiro, tiene una ‘flotadora’, una ‘bomba’, con bastante tacto.

DEVONTAE CACOK y una actuación 𝙜𝙞𝙜𝙖𝙣𝙩𝙚 😤



Con 2⃣3⃣ puntos y 2⃣5⃣ de valoración, el interior firmó su mejor exhibición en #LigaEndesa y fue decisivo en el gran triunfo de @UCAMMurcia ante el @FCBbasket 💥



🔥 @Vontae__15 | #LigaEndesa pic.twitter.com/vWTS4J9WVk — Liga Endesa (@ACBCOM) February 2, 2026

Rompiendo dogmas, Sito Alonso muestra una nueva forma de defender

El juego ofensivo de UCAM Murcia no ha llamado poco la atención. Sin embargo, la gran joya de la corona de Sito Alonso es su defensa. Los murcianos son un conjunto extremadamente agresivo e incómodo para sus rivales. No obstante y contra todo pronóstico, son uno de los combinados que más canastas de dos permiten. Paradigmático siendo uno de los mejores ratings defensivos de la Liga Endesa ACB.

IDENTIDAD DEFENSIVA: Murcia haciendo historia en la liga ACB con una identidad basada en el compromiso colectivo. ESPECTACULAR pic.twitter.com/mKib2usA44 — Gabo Loaiza (@gaboloaizaperez) May 12, 2026

La estructura defensiva de UCAM Murcia es muy clara, ahogar el balón de forma constante. Los murcianos suben sus líneas defensivas extremadamente. Permiten pocos pases, precipitan balón, no ayudan largo… Esto concede muchas canastas fáciles y porcentajes altos en su zona. Sin embargo, la apuesta es clara: Forzar pérdidas para contragolpear, precipitar al equipo rival y no dejarles jugar estático. Con ello sacan de ritmo a los oponentes. En un baloncesto con cada vez más triples, los porcentajes en los que dejan a los rivales fuera del 6.75 son bajos.

🔴⚪️UCAM MURCIA: DETALLES DEFENSIVOS



"Over the line"

COMUNICACIÓN, INTENSIDAD Y ACTIVIDAD: no pararse

Presión a balón: no negociable pic.twitter.com/ZX9ZW4M0Rd — Gabo Loaiza (@gaboloaizaperez) March 16, 2026

No hay muchos jugadores en Liga Endesa ACB que hayan castigado a UCAM Murcia desde el perímetro. Uno de los que sí, Patty Mills. Sin embargo, si se observa su performance, está cargada de acciones punteadas, muchas teniendo que generar el tiro en bote. El único lanzamiento solo y a pies quietos viene justo fruto de una defensa agresiva, una presión toda pista. Las premisas de Sito Alonso están claras.

Los sistemas predilectos de UCAM Murcia ¿Cómo construye su juego media pista?

A pesar de que en el esquema de Sito Alonso hay mucho juego en transición, mucho aclarado y 2×2, también hay hueco para sistemas de indirectos. El entramado táctico de UCAM Murcia que tanto éxito le ha dado en Liga Endesa ACB mezcla muchas situaciones. Eso sí, con algunas pautas comunes en el juego por conceptos, sobre todo en temas de spacing.

La clave del spacing en el juego libre de los murcianos

Con jugadores tan potentes en lo individual como David DeJulius, Dylan Ennis o Devontae Cacok regalarles un buen contexto es clave. Para ello, Sito Alonso acumula jugadores en lado débil con el fin de espaciar acciones de uno contra uno, dos contra dos, incluso de poste bajo. Fuera del 6.75 casi siempre hay un lado de 1 y un lado de 3.

Preciosa esta de UCAM, rechazando el bloqueo directo lateral para alimentar la esquina de lado contrario con el doble ciego.pic.twitter.com/mOziIAoYtZ https://t.co/2bgW4fBp1l — Marc Castillo (@Marc__Castillo) February 4, 2026

Los rivales de UCAM Murcia en Liga Endesa ACB ya cuentan con el amplio uso de este tipo de disposiciones. Muchos oponentes tratan de negar estas recepciones en el lado aislado para evitar el desastre. Sito Alonso, de forma muy inteligente, suele usar la puerta atrás para castigar esa agresividad contra sus pequeños.

UCAM MURCIA SETS: Puerta atrás



Finta de staggers en lado contrario para entretener a las ayudas y liberar pintura



Clave en inicios de partido y periodos: uso de puertas atrás pic.twitter.com/CkEWFe2C3O — Gabo Loaiza (@gaboloaizaperez) May 5, 2026

Este espaciado viene tocando el culmen este curso con piezas como DeJulius, pero también con Hands o Forrest. Además, tiradores como Nakic o Kelan Martin agrandan la pista. Sin embargo, son unos conceptos que Sito Alonso ya arrastra de campañas pasadas con UCAM Murcia.

Si necesitas un triple en un final de partido, esta idea de Sito Alonso en UCAM Murcia hay que tenerla en la mochila.pic.twitter.com/j6a4umaQ4k — Marc Castillo (@Marc__Castillo) July 21, 2025

Los indirectos desde poste bajo, la herencia de una carrera como técnico

Es cierto que la calidad pasadora de los jugadores de UCAM Murcia que ocupan el poste bajo ha descendido respecto a la de otras temporadas. De hecho, no destaca en Liga Endesa ACB en volumen de asistencias. Por ello, ha descendido algo el volumen de juego de los sistemas de indirectos con el balón en poste bajo. Quizás el gran ‘ABC’ de Sito Alonso. Eso sí, siguen apareciendo bastante, muchas, con la pelota en Raieste o Sant-Ross.

🖌️ Pizarrismo 139/366 – Sito Alonso



➡️ Movimiento desde poste bajo



👀 Para generar juego, nada como meter balón abajo, atraer la atención de la defensa y empezar el movimiento off ball (vía @gaboloaizaperez) pic.twitter.com/e4RpPgi2vJ#playbook — Baskeroseno Scouting (@baskeroseno) June 19, 2024

Sistemas y conceptos, cuando la disciplina, la lectura y los automatismos se dan la mano

Sito Alonso no solo ha hecho brillar al actual UCAM Murcia, sino que es un proyecto afianzado desde hace ya varias temporadas. En este sentido, los sistemas han ido variando en matices, aunque a fin de cuentas los staggers, iverson, diamond… son jugados grosso modo por todos los equipos. Sin embargo, lo que sí que ha logrado el técnico catalán es enlazarlos con una serie de conceptos automatizados.

Murcia set action.



1. Iverson rip screen post up.

2. SLOB Zipper Down post up.

3. BLOB Stagger out.

4. Zip up post up cut. pic.twitter.com/9u4Y7iiJUf — Blu (@scout_Bluu) April 14, 2025

Si se observa al equipo en otras campañas, se ven rasgos comunes: los spacings, el juego sin balón con balón en poste bajo, el juego de short roll… Todo ello, evidentemente, adecuado en matices a los perfiles. Si Birgander desde poste alto distribuía, Devontae Cacok finaliza… Y mal no les está yendo.