El UCAM Murcia se prepara para recibir un impulso clave en el momento más exigente de la temporada. Tras semanas echando en falta a una de sus piezas más determinantes, el equipo recupera a un jugador cuyo impacto va mucho más allá de las estadísticas, y fue considerado como el fichaje más mejorado de toda la ACB. Sito Alonso celebra su vuelta de cara a un objetivo claro en el club: los playoffs por el título.

UCAM Murcia quiere dar protagonismo a Sander Raieste en la ACB

El UCAM Murcia recupera a Sander Raieste justo en un momento clave de la temporada. El alero estonio, que venía siendo el mejor reboteador del equipo con una media de 5,7 capturas por partido (4,3 en defensa), volvió a tener minutos en la anterior jornada tras más de un mes fuera por una rotura fibrilar en el aductor. En su reaparición en Andorra apenas jugó unos minutos, pero en el próximo choque de ACB ante La Laguna Tenerife se espera que tenga más protagonismo.

Su valor no se mide solo en números, sino en el impacto en el juego. No obstante, su ausencia se notó claramente: el equipo bajó de unos 35 rebotes por encuentro a 30,5, es decir, un descenso cercano al 12%. Raieste es fundamental para cerrar el rebote defensivo y lanzar contraataques tras capturar balones largos, lo que ayudaba a generar entre 6 y 10 puntos extra por partido. Su regreso permite al UCAM recuperar equilibrio defensivo y repartir mejor los esfuerzos en un tramo decisivo de la liga.

El gran inicio de Sander Raieste en el UCAM Murcia como mejor fichaje

El UCAM Murcia vivió uno de los mejores arranques de su historia reciente en la Liga Endesa. Con un balance cercano al 5-1 en las primeras jornadas, el equipo se colocó en la zona alta de la clasificación, compitiendo de tú a tú con clubes como el Real Madrid o el Valencia Basket. En este gran inicio tuvo un papel destacado Sander Raieste, uno de los mejores fichajes del verano en la ACB.

El alero estonio pasó de un rol secundario en el Baskonia a ser importante en Murcia, firmando en sus primeros partidos alrededor de 10 puntos, más de 6 rebotes y 12 de valoración en unos 23 minutos. Su impacto va más allá de las cifras: su presencia ayuda al equipo a dominar el rebote y mantener el nivel defensivo. De hecho, su rendimiento inicial fue tan fuerte que llegó a considerarse uno de los jugadores más mejorados de toda la liga.

Números de Sander Raieste con UCAM Murcia