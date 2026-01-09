Poco se puede comentar acerca de la temporada de UCAM Murcia que no se haya dicho ya. El equipo de Sito Alonso mantiene el pulso en lo más alto de la clasificación de Liga Endesa ACB. Después de casi el ecuador del campeonato ya cuesta definirlo como ‘racha’ y empieza a ser normalidad. Sin embargo, parece que los murcianos no se conforman y ya tienen un fichaje top en sus manos.

Un fichaje para UCAM Murcia que puede llevarles a otro nivel

Ya es oficial por parte del propio UCAM Murcia, Kelan Martin ya es jugador de la entidad murciana. El escolta se encontraba actualmente en el Besiktas turco y firma hasta final de temporada. Este jugador ocupará plaza de extracomunitario. Eso sí, su aclimatación a Europa está fuera de toda duda, ya que sus últimos cursos en Turquía son un aval más que notable.

🆕 𝗞𝗲𝗹𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻, 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗨𝗖𝗔𝗠 𝗠𝘂𝗿𝗰𝗶𝗮 𝗖𝗕



🏀 El ala-pívot estadounidense se incorpora a la disciplina univertsitaria hasta final de temporada#Eterno pic.twitter.com/U3UEGLtkJd — UCAM Murcia (@UCAMMurcia) January 8, 2026

El nuevo jugador de UCAM Murcia no es un fichaje cualquiera. No muchos jugadores con casi 100 partidos jugados en la NBA aterrizan en la Liga Endesa ACB. Además, viene de promediar el pasado curso un 43% en triples y el anterior, en Pinar Karsiyaka, un 47%, una bendición para un equipo que ha sufrido en este aspecto. La pasada campaña fue uno de los nombres propios del año por anotar 32 puntos a Anadolu Efes. El equipo de Kelan Martin se llevó el triunfo 87-70 frente a los Larkin, Nwora, Poirier.

¿Cómo encaja Kelan Martin en los esquemas de Sito Alonso?

De primeras, si uno piensa en este UCAM Murcia, un exterior rápido, ágil y con buena mano de 3 puntos es la moneda corriente en el equipo de Sito Alonso. En este sentido, por perfil, Kelan Martin encaja como un guante. Eso sí, habrá que ver el sitio en la rotación y uso dentro del combinado murciano. Sobre el papel, es un jugador más alero que Ennis y más ‘escolta’ que Raieste, un perfil que no tienen.

Kelan Martin es un jugador que, además de sumar un mayor porcentaje que el del resto de exteriores de UCAM Murcia, tiene gran despliegue ofensivo en transición. Si por algo destaca el equipo de Sito Alonso es por saber hacer daño en acciones de pista a pista. La única duda está en la cota de balón que tendrá con tantos jugadores con determinación para anotar.