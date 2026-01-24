Los proyectos de UCAM Murcia y Unicaja de Málaga son, probablemente, dos de los que más se ha hablado dentro del baloncesto ACB, pero también a nivel internacional. Los dos conjuntos de Liga Endesa vienen siendo sello de calidad en gestión y dirección. El partido que les enfrente no es un encuentro cualquiera.

UCAM Murcia podría hacer historia, mientras que el proyecto de Unicaja de Málaga se reivindica

El desempeño de ambos conjunto esta temporada en Liga Endesa les ha dado el billete a la Copa ACB. No obstante, a pesar de que ya tengan la presencia asegurada, las posiciones en las que se llega están en disputa. En este sentido, el duelo es un enfrentamiento directo entre conjuntos en pugna, pero es que además, UCAM Murcia podría hacer historia.

¡Ya se conocen los HORARIOS de los siete partidos de la #CopaACB Valencia 2026!



🏀 𝘾𝙐𝘼𝙍𝙏𝙊𝙎 𝘿𝙀 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇

· Jueves 19 de febrero

Cuartos 1⃣ | ⏰ 18:00h

Cuartos 2⃣ | ⏰ 21:00h



· Viernes 20 de febrero

Cuartos 3⃣ | ⏰ 18:00h

Cuartos 4⃣ | ⏰ 21:00h



🏀 𝙎𝙀𝙈𝙄𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇

·… pic.twitter.com/cWdesgcTcQ — Liga Endesa (@ACBCOM) January 22, 2026

Unicaja de Málaga se encuentra con 10 victorias, mientras que UCAM Murcia con 11. Los dos equipos pugnarán por esas plazas en Liga Endesa que dan derecho a ser cabeza de serie en la Copa ACB. Mientras que los cajistas ya saben lo que es llegar con esa ventaja, los murcianos harían historia, un paso más en un proyecto histórico. Si en 2022 jugaban su primera Copa del Rey por méritos deportivos, este curso lograrían por primera vez estar entre los cuatro primeros.

¿Qué se puede esperar del duelo de pizarras entre Ibon Navarro y Sito Alonso?

Si bien Unicaja de Málaga no puede hacer historia estadísticamente hablando, su presencia en la zona noble vuelve a ser un golpe sobre la mesa de un Ibon Navarro que, supuestamente, estaba en un año de transición. Obviamente, los malagueños tienen verdaderamente difícil lograr ser cabeza de serie por el average requerido. Sin embargo, su sola posibilidad ya habla bien de su desempeño. El partido, tanto por el estilo de los malagueños, como por el de UCAM Murcia, presagia ritmo. La gran baza de los andaluces es que son el equipo más fiable en rebote defensivo, siendo el rebote ofensivo uno de los grandes peligros del cuadro de Sito Alonso.

🗣️ “𝗧𝗲𝗻𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲𝗿 𝗹𝗼 𝗺á𝘀 𝗳𝗶𝗲𝗹𝗲𝘀 𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗹𝗼 𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲”



🏀 Sito Alonso analiza la victoria en Hungría y la siguiente jornada fuera de casa en la Liga Endesa



🔗 https://t.co/s7pMLBO0hq#Eterno pic.twitter.com/siyabbPkdP — UCAM Murcia (@UCAMMurcia) January 23, 2026

A pesar de que ambos conjuntos quieren jugar rápido y se encuentran entre los combinados con más posesiones de la Liga Endesa ACB, tienen sus particularidades. Mientras que el talento en bote de varios de los manejadores de UCAM Murcia hace realmente difícil de sostener a los murcianos desde lo colectivo, la capacidad de pase de Unicaja de Málaga, hace que su fluidez en ataque sea un verdadero quebradero de cabeza para los equipos rivales. Dos visiones ofensivas que a buen seguro regalará un espectáculo digno de seguir.