Joan Peñarroya trabaja en la construcción de una plantilla adaptada a su idea de juego y ya ha activado varias operaciones para incorporar piezas de primer nivel. Entre los nombres que figuran en su agenda destaca Oshae Brissett, del Maccabi Tel Aviv, además de un ala-pívot que está ganando gran protagonismo en el mercado europeo y cuyo futuro podría alejarse de Baskonia.

Partizan en busca de Eugene Omoruyi

Todo apunta a que Baskonia no presentará una oferta de renovación a Eugene Omoruyi, una decisión que podría traducirse en la salida de uno de los jugadores más importantes del equipo durante la presente temporada. El ala-pívot fue una pieza clave en el conjunto vitoriano que conquistó la Copa del Rey el pasado febrero en el Roig Arena, y su posible adiós dejaría un vacío importante en la plantilla. Ante este escenario, Partizan de Belgrado ya se perfila como uno de los principales interesados en hacerse con los servicios del internacional nigeriano de 29 años.

Formado en las universidades de Rutgers y Oregon durante su etapa en la NCAA, Omoruyi desarrolló posteriormente una trayectoria marcada por varios pasos por la NBA antes de emprender una aventura en el Al-Nasr. El 10 de diciembre de 2025 recaló en Baskonia con un contrato temporal para cubrir la baja de Tadas Sedekerskis, aunque su rendimiento convenció al club vitoriano, que terminó ampliando su vínculo hasta el final de la temporada.

Omoruyi ha firmado unos promedios de 8,4 puntos y 2,4 rebotes en la Liga Endesa, elevando sus prestaciones en la Euroliga, donde ha debutado con medias de 10,7 puntos, 3,7 rebotes y 2 asistencias por encuentro. Su impacto en ambos lados de la pista lo ha convertido en una pieza de gran valor para Paolo Galbiati, hasta el punto de despertar el interés de varios clubes de la máxima competición continental. Entre todos ellos, Partizan de Belgrado aparece actualmente como el mejor posicionado para hacerse con los servicios del interior nigeriano.

Omoruyi se une a otras salidas de Baskonia

A día de hoy, y a mediados de junio, no existe nada oficial, pero todo apunta a que Kosner Baskonia perderá a Ousmane Omoruyi con destino a Belgrado. El ala-pívot podría unirse así a una lista de salidas de peso en la que también aparecen Trent Forrest, Mamadi Diakite y Timothé Luwawu-Cabarrot, todos ellos con propuestas muy atractivas sobre la mesa procedentes de otros clubes de Euroliga. Si finalmente se confirman estos movimientos, el verano se presenta especialmente intenso en Vitoria-Gasteiz, con mucho trabajo por delante en los despachos de Zurbano para reconstruir una plantilla competitiva.