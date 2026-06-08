El mercado de la Euroliga empieza a moverse con intensidad y varios equipos ya trabajan en reforzar sus plantillas de cara a la próxima temporada. En este contexto, el Partizán de Joan Peñarroya se muestra especialmente activo, dando señales de ambición y de querer dar un paso adelante competitivo dentro del panorama europeo.

Partizán de Belgrado fichará a Kevarrius Hayes

Tal y como ha informado Encestando.es, Kevarrius Hayes está a punto de convertirse en nuevo jugador del Partizán de Belgrado por dos temporadas, es decir, con contrato hasta junio de 2028. El pívot estadounidense, que esta temporada ha militado en el AS Mónaco, ha promediado 6,3 puntos y 3,4 rebotes en la Euroliga.

Su salida del conjunto monegasco llega en un contexto de inestabilidad económica del club, con impagos desde noviembre y una posible desbandada de jugadores. El Partizán, que ya había valorado su fichaje en el pasado, se adelanta así a otros equipos interesados como el Maccabi Tel Aviv, que llegó a presentar una oferta oficial, y el Fenerbahçe, que también seguía su situación de cerca.

Kevarrius Hayes, un viejo deseo para Joan Peñarroya

El proyecto de Joan Peñarroya en el Partizán ha dado un giro hacia una gran continuidad con su renovación hasta 2028, que se hará oficial próximamente. El técnico catalán, que llegó en un contexto muy complicado tras la salida de Zeljko Obradovic, ha logrado estabilizar al equipo y devolverle competitividad tanto en la Euroliga como en la ABA League, ganándose la plena confianza de la directiva serbia.

En este contexto, el proyecto del Partizán con Joan Peñarroya se refuerza con una apuesta clara por perfiles físicos y defensivos como el de Hayes, un jugador que el técnico catalán ya había tenido en su radar en etapas anteriores, incluso durante su etapa en Baskonia. El club serbio, con Peñarroya recién renovado hasta 2028 según diversas informaciones, busca consolidar una plantilla más profunda y competitiva para dar un salto en la Euroliga en las próximas temporadas.

Estadísticas de Kevarrius Hayes en Euroliga