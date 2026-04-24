El mercado de la Euroliga empieza a ganar temperatura de cara al verano, con varios clubes moviéndose en silencio para reforzar sus plantillas. Entre rumores, intereses cruzados y operaciones en fase inicial, se intuye un periodo de cambios importantes en el panorama europeo, donde el Partizan de Belgrado es uno de los protagonistas.

Partizan quiere cerrar el fichaje de Kyle Allman

Tal y como ha avanzado Encestando.es, el Partizan de Belgrado está muy cerca de incorporar a Kyle Allman, aunque todavía no hay confirmación oficial. El base estadounidense viene de destacar con el Türk Telekom Ankara en la Eurocup, donde ha promediado 14,3 puntos y 3,6 asistencias por partido, consolidándose como uno de los exteriores más destacados de la competición.

Su gran rendimiento le ha permitido entrar en el mejor quinteto del torneo y ser señalado como uno de los jugadores más determinantes del curso. Si se cierra el fichaje, el club serbio sumaría un base con capacidad anotadora, dirección de juego y experiencia europea, reforzando su plantilla de cara a competir la próxima temporada en la Euroliga.

Alpha Diallo, con interés Euroliga y una cláusula NBA

El Barça Basket sigue activo en el mercado y tiene en su radar a Alpha Diallo, alero del AS Mónaco. El jugador, con contrato hasta 2028, ha destacado esta temporada en la Euroliga con cerca de 12 puntos, 4 rebotes y más de 1 robo por partido, además de ser elegido mejor defensor de la competición por su impacto en el conjunto monegasco.

Sin embargo, su situación está condicionada por una cláusula que le permitiría marcharse a la NBA si recibe una oferta, algo que ya ha despertado interés. Además del Barça, el Hapoel Tel Aviv también quiere ficharlo y estaría dispuesto a realizar una gran propuesta económica, lo que podría complicar su llegada al conjunto azulgrana.

Estrella Roja se fija en Chris Jones como posible fichaje

El Estrella Roja valora a Chris Jones como una opción interesante si se produce la salida de Codi Miller-McIntyre, ya que aporta experiencia y regularidad con cerca de 9,7 puntos y 4,2 asistencias en la Euroliga. Su perfil encaja como base organizador, aunque su fichaje no sería sencillo porque el Hapoel Tel Aviv busca retenerlo dentro de su proyecto.