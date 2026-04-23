La Euroliga ya no espera al verano. Los movimientos que comienzan a dibujar la próxima temporada se están activando ahora, en silencio, entre playoffs, eliminatorias y cierres de curso. No son operaciones aisladas, parece una serie de decisiones encadenadas con ajustes que responden a necesidades muy concretas y a un mercado cada vez más agresivo.

Dubai apunta al físico: Jaylen Hoard y la construcción desde dentro

Dubai Basketball sigue dando señales de hacia dónde quiere ir. El interés en Jaylen Hoard no es casual: 11.7 puntos y 7.1 rebotes en Euroliga no hablan solo de producción, sino de un tipo regular que mantiene la intensidad de juego y puede sujetar la zona del equipo.

🇦🇪 C'est finalement Dubaï qui serait en pôle position pour signer Jaylen Hoard, en lui proposant le meilleur salaire selon @webEncestando



💰 Sous contrat jusqu'en 2028, l'international tricolore a une grosse clause de sortie



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Hoard encaja en un perfil cada vez más cotizado: interior móvil, capaz de cambiar en defensa, competir el rebote en tráfico y no exigir balón para tener incidencia en el partido. No es una estrella al uso, pero sí un jugador que sostiene minutos y eleva el nivel físico del equipo. Y eso es importante, porque proyectos nuevos como el de Dubai, más allá de tirar de chequera, intentan construir una identidad propia.

Partizan se adelanta: Allman y el valor del ritmo ofensivo

El posible acuerdo con Kyle Allman confirma otra de las claves del mercado: detectar talento antes de que suba de escalón. Sus números en Eurocup (14.3 puntos, 3.6 asistencias) justifican el interés de Partizan, pero lo que realmente interesa al clásico balcánico es su perfil, un base generador, capaz de jugar a ritmo alto y adaptarse a distintos contextos ofensivos.

Partizan inks Kyle Allman, I was told

🏀Kyle Allman sale del Turk Telekom y firma con el Partizán, según hemos sabido pic.twitter.com/3Ao3BSv5KO — www.encestando.es (@webEncestando) April 23, 2026

Partizan vuelve a moverse en ese terreno que domina bien, jugadores en crecimiento que pueden explotar en su ecosistema. No es solo una apuesta deportiva, tiene un punto de estrategia que busca explotar talento para, primero aprovehcarlo deportivamente y segundo que pueda generar beneficios en una posible futura venta en el mercado Euroliga.

Estrella Roja anticipa un cambio: Chris Jones como respuesta inmediata

El interés de Estrella Roja en Chris Jones tiene una lectura directa estilo acción-reacción: si sale Codi Miller-McIntyre, la pieza que cubra ese puesto no puede ser una apuesta, tiene que ser una realidad, y Chris Jones puede ser esa realidad ya que aporta control, experiencia y producción estable (9.7 puntos y 4.2 asistencias en Euroliga). No es un generador caótico, sino un base que ordena y toma decisiones con claridad.

🔴⚪ CHRIS JONES, en la agenda de Estrella Roja ante la inminente marcha de Codi Miller-McIntyre (vía @paxer89).



El ex de Valencia Basket también cuenta con el interés del Hapoel por renovarlo.



ℹ️ 9.7 puntos, 2 rebotes y 4.2 asistencias en Euroleague.#Euroleague pic.twitter.com/qbwE1OUGIz — Alex_ReyesIB (@Alex_ReyesIB) April 23, 2026

Además, su situación abre otro frente: Hapoel quiere retenerlo. Y ahí aparece otra de las dinámicas del mercado actual: competir no solo por fichar, sino por evitar que te desmantelen. En ese contexto, la tendencia es clara, en Euroliga se comienza a priorizar el tipo de rol sobre el nombre, con perfiles funcionales y adaptables.