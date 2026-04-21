La temporada regular se acaba en Euroliga y llega el momento de cara o cruz. Primero tendrán que medirse los equipos de play-in, pero las eliminatorias de playoffs están a la vuelta de la esquina. En estas lindes está el Real Madrid Baloncesto, que se enfrenta a Hapoel Tel Aviv. El encuentro deja razones para el optimismo, pero también para el miedo.

El Real Madrid Baloncesto ante una eliminatoria de playoffs Euroliga muy particular

En la era de las transiciones, del rebote ofensivo y del uno contra uno, Hapoel Tel Aviv es un oasis de otro tipo de juego. El rival del Real Madrid Baloncesto tiene unas fortalezas y una debilidades atípicas y eso hace que el resultado sea poco pronosticable. En el cuadro israelí el balón suele estar en sus estrellas. Son un conjunto eficiente a la hora de lanzar, pero que ni se pasan en exceso el balón, ni cargan el rebote ofensivo.

⭐️ And to cap it off, the reigning MVP shares his final take on the anticipated All-EuroLeague 2025/26 Team and MVP race.



Vote for yours now 👇 pic.twitter.com/cCZO0YoFZp — EuroLeague (@EuroLeague) April 20, 2026

La plantilla del Hapoel Tel Aviv no es corta, pero la rotación si que acaba siendo. El juego se cimenta sobre Vasilije Micic y Elijah Bryant. A partir de ahí, hay una camada de complementos de élite. Sin embargo, el elevado USG% (posesiones que terminan en sus manos) del serbio y los casi 30 minutos de media del alero americano revelan la dependencia de determinadas piezas. Un equipo contracultural que habrá que ver cómo encara una eiliminatoria de playoffs Euroliga contra todo un Real Madrid Baloncesto.

Pros y contras para Sergio Scariolo en los playoffs Euroliga

El Real Madrid Baloncesto tiene algunas ventajas sobre el papel bastante notables. Los blancos tienen factor cancha, siendo el Movistar Arena todo un fortín. El cuadro de Scariolo viene dependiendo de más jugadores que Hapoel Tel Aviv, una bendición en una eliminatoria de la exigencia física que tienen unos playoffs Euroliga. Además, en lo que a juego se refiere, uno de los grandes debe del equipo de Sergio Scariolo es la defensa de lado débil. El bajo número de pases y asistencias de su rival le pone muy fácil lidiar con su Aquiles.

THIS OR THAT with EHCB President @ItoudisD !



Get ready for a wild ride pic.twitter.com/EI5uzGWmlO — EuroLeague Head Coaches Board – EHCB (@HeadCoachesOrg) April 20, 2026

No todo son noticias positivas para el Real Madrid Baloncesto de cara a estos playoffs Euroliga. Dimitris Itoudis no deja de ser vieja escuala, de la de Zeljko concretamente. Su equipo es muy efectivo lanzando y pierde muy pocos balones. El bajo número de pases, además, también hace que la pérdida sea menos probable y en zonas menos peligrosas. Estas circunstancias dificultan mucho al equipo rival poder correr. Los de Scariolo suelen dominar los partidos con ritmo y quizás se les complique.

Un factor muy interesante para analizar esta eliminatoria de playoffs Euroliga es el rebote. Hapoel Tel Aviv es el peor equipo de toda la competición en todo lo que se refiere a capturas ofensivas, tanto en volumen como en porcentaje. El Real Madrid Baloncesto, por su lado, es el mejor en esta faceta en defensa. Seguramente la superioridad será mayúscula. Sin embargo, esta circunstancia hace que los blancos dominen un aspecto del juego con el que los israelíes ya acostumbran a convivir en inferioridad. Habrá que ver en qué se acaba traduciendo.