La jornada en Liga Endesa ACB ha sido especialmente dura para los equipos que compiten en la Euroliga. Baskonia, Barça Basket y Real Madrid Baloncesto cayeron en sus respectivos partidos, mientras que Valencia Basket ganó por tres puntos en Girona. Sin duda, un ejercicio de resiliencia física para unas plantillas con mucha carga en sus piernas.

El Real Madrid Baloncesto no aguanta el embite sin su gran estrella

El Real Madrid Baloncesto se presentaba en Liga Endesa ACB sin Mario Hezonja en convocatoria. Con ello todas las miradas se acabaron poniendo en Trey Lyles. Mucho se ha hablado de la relación inversamente proporcional en sus rendimientos. Sin el croata, era la referencia, pero ni él estuvo bien, ni el equipo logró la victoria. Además, su otro gran bastión ofensivo, Theo Maledon tampoco dio el do de pecho.

Los blancos cayeron en Liga Endesa ACB por cinco puntos en casa frente a La Laguna Tenerife. Ni Theo Maledon, ni Trey Lyles dejaron números especialmente negativos en lo individual. Sin embargo, el +/- de ambos, -14 y -8 respectivamente, es sintomático. Especialmente sangrante fue el tiempo que compartieron pista, donde acumularon un -14 conjunto.

Theo Maledon y Trey Lyles no alcanzan la relevancia del trío más letal

Theo Maledon ha tenido sus más y sus menos en el curso, pero la afición sigue pidiéndole más. Trey Lyles ha demostrado ser una superestrella y su talento está fuera de duda. Sin embargo, con todo y con eso, parece seguir sin llegar a las cotas de protagonismo, relevancia y determinación del ya histórico trío del Real Madrid Baloncesto.

Hezonja, Campazzo y Tavares siguen siendo insustituibles. Incluso en partidos como este de Liga Endesa ACB se echa en falta una ausencia como la del croata y el argentino y el caboverdiano acaban liderando en juego. Llegan los momentos finales y dos estrellas como Theo Maledon y Trey Lyles podrían verse opacadas por perfiles con menos talento, pero más orgánicos al juego del mágico trío. Deck, Okeke, Andrés Feliz o Abalde se postulan.