La jornada final de la Euroliga y la calculadora de resultados se han llevado todos los focas esta semana en el Real Madrid Baloncesto. Sin embargo, al conjunto blanco aún le queda mucha tela que cortar en Liga Endesa ACB. Su siguiente rival es La Laguna Tenerife de Txus Vidorreta, un oponente de los que te exige hasta el extremo.

El Real Madrid Baloncesto no podrá bajar pulsaciones

El cansancio físico y mental de la Euroliga pasa factura, más con la calculadora clasificatoria echando humo. Sin embargo, La Laguan Tenerife no es un equipo que vaya a permitirle a este Real Madrid Baloncesto una jornada de Liga Endesa ACB plácida en lo mental. Si bien el cuadro insular no es un conjunto que vaya a exigir en el plano físico por ritmo, ya que juegan pausado y cerebral, sí que les exigirá en el plano cognitivo.

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🎙️ "Están en buena racha y será un partido complicado"



[…] "Tenemos que ser muy sólidos durante los 40' y cometer muy pocos errores" […] "También tendremos que imponer nuestro ritmo y no… pic.twitter.com/BXqkGvC1se — La Laguna Tenerife (@CB1939Canarias) April 17, 2026

El plantel de veteranos que se medirá al Real Madrid Baloncesto en Liga Endesa ACB no vivirá su mejor momento en lo físico, pero muchos sí en lo mental. La Laguna Tenerife está a la cabeza en muchas estadísticas que ponen de manifiesto la eficiencia. Si bien juegan a pocas posiciones y sufren para rebotear ofensivo, son el mejor equipo en rating ofensivo, uno de los que menos balones pierde y uno de los que mejores porcentajes de tiro, los mejores de tres y los terceros en tiros de dos.

La Liga Endesa ACB les pondrá un reto mayúsculo: Txus Vidorreta podría castigarles el talón de Aquiles

El Real Madrid Baloncesto tiene muchas cualidades que les convierten en un equipo top en Liga Endesa ACB. Sin embargo, también tiene algunos pequeños debes aprovechables por sus rivales. Su plantel es verdaderamente potente en defensa de balón, pero sufre para defender el lado débil. Los grandes pasadores de La Laguna Tenerife y los especialistas en ese tipo de juego del cuadro de Txus Vidorreta podrían hacerles daño. La combinación de estrellas cansadas y rotaciones de piezas sin ritmo lo agrava.

Otra circunstancia que viene haciendo mella al equipo de Sergio Scariolo es el bloqueo directo. Si el Real Madrid Baloncesto ha tenido dificultades en numerosas ocasiones para defender esta situación, La Laguna Tenerife son los maestros del pick and roll. Cualquier aficionado a la Liga Endesa ACB, sabe que esta variante táctica en la liga tiene nombres y apellidos, Marcelinho Huertas, Gio Shermadini, Jaime Fernández, Fran Guerra. Además, con especialistas abriendo la pista, más peligrosos desde la llegada de Patty Mills.