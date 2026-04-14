El Real Madrid Baloncesto se la juega en una última jornada de Euroliga. La pelea en la zona alta es encarnizada y Valencia Basket, Fenerbahce, Hapoel y Zalgiris están en la pomada. El encuentro frente a Estrella Roja será decisivo para conformar el cuadro. El partido es en el feudo blanco, un fortín para el equipo de Sergio Scariolo.

¿Factor cancha o rival? Las dudas entre los aficionados del Real Madrid Baloncesto

Todo está en el aire en esta Euroliga y el Real Madrid Baloncesto podría clasificar en cualquier puesto entre la segunda posición y la sexta. Por un lado, todo lo que no sea quedar segundo es una lotería, ya que los que se disputan las plazas 3, 4, 5 y 6 son los mismos equipos. Por otro, en caso de tocar la ‘plata’ en fase regular, significaría enfrentarse al mejor equipo del play-in.

🫡 The FINAL round of the regular season is up next.



Are you ready for some final deciders?



Round schedule brought to you by @Visa pic.twitter.com/9IdbRM9NSo — EuroLeague (@EuroLeague) April 13, 2026

El partido entre Real Madrid Baloncesto, por clasificación y fiabilidad en casa, apunta a una victoria blanca. Esta circunstancia podría llevar a alcanzar la segunda posición. De entre los equipos que disputan el play-in, hay uno que genera un especial miedo, Panathinaikos. Los griegos son uno de los mejores, si no el mejor roster de la Euroliga. Por otro lado, es ya más que conocida la ‘estrategia’ de Ataman de colarse in extremis y acabar alzando el título. Por ello, a muchos aficionados les asusta ganar a los serbios.

Un partido Euroliga frenético

Estrella Roja es uno de los equipos más díscolos de la Euroliga. Su plantel plagado de jugadores talentosos y polémicos a partes iguales lleva los partidos a la completa anarquía. Su elevado ritmo, alto contacto y anotación a rachas hace que los partidos sean difíciles de gestionar para sus rivales. El Real Madrid Baloncesto tendrá que estar muy centrado para no caer en la trampa seria.

Una de las dudas es la gestión de la rotación en un encuentro Euroliga de estas características. Llegado este momento de la temporada, el cansancio, las sensaciones que se lleva el cuadro a los playoffs y otro tipo de circunstancias emocionales son relevantes a la hora de rotar. El Real Madrid Baloncesto tiene pocas posibilidades de quedar tanto 2º como 6º, por lo que realmente no sería tan trascencente el partido más allá del orgullo. Muchos visualizan una gestión más ‘de excel’ que de competición.