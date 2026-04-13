La fase regular de la Euroliga llega a su fin con una jornada 38 trepidante. Tras 37 jornadas, además, se pueden sacar conclusiones sobre los equipos de cara a predecir lo que sucederá. Si algo ha demostrado este Real Madrid Baloncesto es ser implacable en el Movistar Arena y ciertamente irregular a domicilio. Por ello, el factor cancha que otorga el top4, se antoja clave.

Las cuentas para que el Real Madrid Baloncesto se cuele en el top4 Euroliga

Una de las grandes noticias para este Real Madrid Baloncesto es que podría colarse entre los cuatro primeros de la Euroliga tanto ganando como perdiendo. Además, se la juega en casa, donde su 17-1 de balance le dibuja como claro favorito a la victoria. En caso de vencer a Estrella Roja sería 3º si Valencia gana su partido y 2º si los taronjas caen ante Dubai BC.

Top 6 right now 👀 pic.twitter.com/R9qP55pwaJ — EuroLeague (@EuroLeague) April 12, 2026

La victoria podría remedio a todas las cábalas para meterse en el top4 de la Euroliga. Sin embargo, nunca hay que dejar de contemplar todos los escenarios. Más si cabe, valiéndole una derrota para colarse. El Real Madrid Baloncesto perdería el factor cancha si pierde, Fenerbahce gana y uno de los dos, Hapoel o Zalgiris vence también. Los de Jasikevicius no están bien, pero juegan frente ASVEL, el farolillo rojo, por lo que en caso de derrota blanca lituanos e israelíes tienen muchos visos de estar jugándosela.

Los rivales de playoffs: La trampa que podría esperar a Sergio Scariolo

De primeras y con ese balance casa-fuera, muchos pordrían pensar que ganar es clave para el Real Madrid Baloncesto. Sin embargo, los equipos que ostentan el play-in son sumamente peligrosos. Especialmente ‘tramposo’ sería el Panathinaikos de Ergin Ataman, que si bien su casillero le pone como posible ‘7º’, el roster es de candidato a todo. Además, es más que sabido que el técnico turco es especialista en entrar ‘de rebote’ y acabar ganando la Euroliga.

Fresh TOP 10 coming your way, Round 37 was filled with great highlights! 🍿



Top Plays of the Month I @etihad pic.twitter.com/Um5TOx63YK — EuroLeague (@EuroLeague) April 11, 2026

Muchos en redes sociales han llegado a especular con ‘buscar’ una derrota con el fin de esquivar a los griegos. El factor cancha podría incluso mantenerse y el riesgo de perderlo pesa menos que medirse a Ataman, según opinan muchos aficionados. Además de esa casuística, El Real Madrid Baloncesto podría medirse en los playoffs Euroliga a Hapoel y Zalgiris en caso de no entrar en el top2.