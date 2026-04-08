El partido Euroliga del Real Madrid Baloncesto frente a Olympiacos ha supuesto un varapalo importante. La derrota contra un rival directo en la pugna por los puestos de cabeza ha hecho daño. Sin embargo, más ha dolido ver que otro de los equipos en la pomada, Fenerbahce, seguirá por encima a pesar de la derrota. Para más inri, Olympiacos parece inalcanzable ya y Valencia y Hapoel están en pico de forma.

El Real Madrid Baloncesto se enfrenta a sus demonios en Euroliga

El partido que enfrentará a Fenerbahce y Real Madrid Baloncesto en la jornada 37 de Euroliga tendrá una trascendencia absoluta en la clasificación. Las circunstancias propias del equipo de Scariolo no invitan al optimismo. Su dificultad para ganar fuera de casa y medirse a un técnico que bien sabe lo que es ganarles trae los peores presagios. Sin embargo, tienen una oportunidad.

Si bien el Real Madrid Baloncesto no vive su mejor momento a domicilio, Fenerbahce no lo vive en general. El equipo de Saras Jasikevicius ha perdido los últimos 4 encuentros. Algunos frente a rivales de entidad, pero otros contra equipos como Bayern o Maccabi. La dinámica viene ya de lejos y es que en Euroliga han ganado dos partido en el último mes, de 8 encuentro posibles.

El arma de Saras Jasikevicius que atemoriza a Sergio Scariolo

La previa del partido del Real Madrid Baloncesto frente a Olympiacos ya ponía el nombre de Tyler Dorsey en la mesa. Todo apuntaba a que podría hacerles daño y terminó anotando nada más y nada menos que 37 puntos. Los blancos tienen pocos perfiles defensivos al tres y Sergio Scariolo, además, decidió no utilizar a David Kramer en el encuentro Euroliga, asi que aún menos.

Habrá que ver que planteamiento y si, en este caso, sí que acaba por emplear a un especialista como Kramer. Principalmente, porque a pesar de que Talen Horton-Tucker viva un valle de rendimiento, Wade Baldwin está echándose el equipo a las espaldas. Si bien es ‘un pequeño’ y nada que ver con el físico de Tyler Dorsey, si comparte la capacidad de generarse tiros en bote, algo que castigó y mucho el greco-americano al Real Madrid Baloncesto en el último encuentro Euroliga. Piezas como Abalde pueden cobrar importancia.