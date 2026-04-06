El Real Madrid Baloncesto no pudo lograr el triunfo en su último encuentro Euroliga en el Buesa Arena. El Baskonia se llevó la victoria y ahondó en una crisis blanca fuera de casa. Los madridistas tienen serias dificultades para ganar lejos del Movistar Arena. En su próximo encuentro se medirán a todo un Olympiacos en el Pireo. El escenario no puede ser más complejo, pero una polémica abre una puerta.

El Real Madrid Baloncesto quiere aprovechar las aguas revueltas en el líder de la Euroliga

Los problemas del Real Madrid Baloncesto para ganar a domicilio vienen de lejos. El balance de victorias-derrotas en casa y fuera llama realmente la atención. Desde luego, que un partido contra el líder de la Euroliga, en una buena dinámica y con este problema de fondo, no parece el escenario más factible para cambiar el sino. Sin embargo, los griegos dieron señas de tensión interna.

Olympiacos no salió derrotado del encuentro frente a ASVEL Villeurbanne. Sin embargo, el rival del Real Madrid Baloncesto no tuvo un encuentro sencillo en su última salida en Euroliga. Los griegos entraron +3 al último cuarto contra uno de los peores equipos de la competición. Sin embargo, el gran signo de tensión fue la acalorada discusión entre una las grandes estrella del conjunto, Tyler Dorsey, y Giorgios Bartzokas.

Pros y contras de un Olympiacos temible

La polémica entre Tyler Dorsey y Giorgios Bartzokas no fue a mayores, pero sí que parece sintomático de un vestuario que ya ha tenido sus más y sus menos con el técnico. El alero griego está demostrando este curso el talento que atesora, siendo el segundo máximo anotador del equipo en Euroliga tras Vezenkov. Esta cara determinante no se vio el pasado curso. El Real Madrid Baloncesto tendrá que estar muy atento, aunque habrá que ver cómo están las cosas con su coach. De hecho, no disputó minutos en liga griega contra el Mikonos.

Olympiacos es un equipo implacable ofensivamente. Los griegos son el mejor rating ofensivo y, además, lo hacen desde lo colectivo. Los del Pireo acostumbran a circular muy bien el balón y encontrar puntos sin abusar del bote. El equipo de Bartzokas tiene pocas flaquezas, pero sí que es cierto que es un equipo con más tendencia a la pérdida del nivel que muestran ofensivamente en el resto de apartados. Si hay algo que el Real Madrid Baloncesto es el juego en transción tras robo. Habrá que ver qué resquicios encuentran los de Scariolo.