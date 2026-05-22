El Real Madrid Baloncesto está ante dos de los partidos más importantes de la temporada. El cuadro madridista buscará levantar el título más importante del viejo continente. Sin embargo, no cuenta con dos piezas relevantes de su juego interior en esta Final Four. Su estrella, Mario Hezonja, tiene claro el plan.

La estrella del Real Madrid Baloncesto huye de tópicos: “No es más ganas”

El tema más recurrente en el Real Madrid Baloncesto en esta Final Four es la ausencia de gran parte del juego interior. Las bajas tendrán que solventarse a base de arrimar el hombro, ya que Omar Yurtseven, flamante fichaje, no puede ser inscrito. Mario Hezonja, al ser preguntado por la circunstancia, ha querido alejarse de lugares comunes.

Mario Hezonja ha analizado el partido de Final Four Euroliga y lo ha querido hacer en profundidad. El croata del Real Madrid Baloncesto ha dejado claro que la ausencia de un jugador como Edy Tavares no se solventa solo con empeño: “No es más ganas, porque ya tienes las ganas máximas, de hecho si no las tienes ni tendrías que estar ahí”. En este sentido, ha esbozado una circunstancia que viene siendo caballo de batalla de Scariolo: “Ese esfuerzo en el que piensas, bueno, está Edy o Alex, pues no están, tienes que ir tú“.

La clave de la Final Four Euroliga: “Tienes que anticipar esto, porque no hay nadie”

Entre las palabras de la estrella del Real Madrid Baloncesto se vislumbraban algunos de los problemas de la plantilla este curso. La pintura blanca sin Edy Tavares ha estado desguarnecida. El plan defensivo de Sergio Scariolo siempre ha sido ser muy agresivo para robar y atosigar, sabiendo que la penetración es un mal menor teniendo al caboverdiano esperando. Mario Hezonja no lo pudo ejemplificar mejor: “No es esfuerzo físico, eso lo hacemos todos, es anticiparte, saber que no hay nadie (en la pintura)”.

💬 @MarioHezonja: “Tenemos que estar como siempre hemos estado en las situaciones importantes”.

🔗 https://t.co/bUdhnkOxuq pic.twitter.com/Wni5JaGqse — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 21, 2026

La cuestión puede parecer baladí, pero la temporada viene dando señas de que no lo es. Por momentos, el Real Madrid Baloncesto ha querido tener un plan B defensivo. Sin embargo, ha sufrido horrores para ponerlo en práctica. Usman Garuba ha sido un gran perjudicado de ello. Pese ha haber estado físicamente bien por tramos, su perfil móvil en vez de protector de aro no ha acabado de ajustarse a lo que necesita la plantilla. Habrá que ver si de cara a toda una Final Four Euroliga el conjunto es capaz de mostrar otra cara.