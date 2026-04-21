El Partizan de Belgrado se perfila como uno de los equipos a seguir en el próximo mercado de fichajes, con varios movimientos en el horizonte y decisiones clave por tomar. Entre ellas, destaca la situación de uno de sus jugadores más determinantes, cuyo rendimiento reciente lo ha colocado en el radar de múltiples clubes europeos. Además, termina contrato y su renovación parece lejana en estos momentos.

Duane Washington Jr. habla de su futuro en la Euroliga

Duane Washington Jr. ha hablado con los medios de comunicación y ha dejado en el aire su continuidad en el Partizan de Belgrado: “Por primera vez desde que estoy en Europa, parece que voy a ser agente libre”. Aunque el club habría mostrado interés en renovarlo, todo apunta a que las negociaciones no han avanzado como se esperaba, lo que lo posiciona como un jugador disponible y muy apetecible de cara al mercado de fichajes de verano.

Aun así, el estadounidense ha mantenido un discurso prudente y profesional en vista a este tramo final de temporada, centrado exclusivamente en los objetivos deportivos actuales con el Partizan de Belgrado. Con buenos números en la Euroliga y en la ABA League, y siendo uno de los jugadores más destacados del equipo de Joan Peñarroya, varios clubes tendrán su nombre encima de la mesa.

Los números de Duane Washington Jr. con Partizan

Desde la llegada de Joan Peñarroya, el Partizan de Belgrado ha mejorado sus prestaciones ofensivas, con jugadores como Duane Washington Jr. como uno de los referentes. Promedia 21,2 puntos en la Liga ABA en apenas 20,9 minutos por partido, con unos porcentajes sobresalientes (58,6 % en tiros de campo, 48,2 % en triples y 86 % en tiros libres). Su capacidad anotadora y su volumen ofensivo lo convierten en uno de los jugadores con más protagonismo del equipo.

Más allá de los puntos, Duane Washington también aporta 2,8 asistencias y mejora en eficiencia, alcanzando un PER de 17,7, el más alto del equipo. Su impacto se nota especialmente en el tiro exterior, donde es uno de los principales generadores de triples. Con este rendimiento, no solo se ha afianzado como pieza clave del Partizan, sino que también ha elevado su valor de cara al mercado.