El mercado de fichajes de la Euroliga se calienta de cara al próximo verano, con varios clubes atentos a posibles incorporaciones que puedan marcar la diferencia. Entre los nombres más observados se encuentra una de las estrellas del Maccabi Tel Aviv, cuya situación contractual lo convierte en una opción especialmente interesante.

La situación contractual de Jaylen Hoard en Maccabi Tel Aviv

Tal y como ha avanzado Sportil5, Jaylen Hoard cuenta con una cláusula de rescisión que le permite salir del Maccabi Tel Aviv cualquier verano hasta la conclusión de su contrato en la temporada 2027/2028. Esta opción contempla una indemnización cercana a los 600.000 dólares, lo que lo convierte en una ganga en el mercado de la Euroliga de cara a los próximos meses.

Desde su llegada al Maccabi Tel Aviv, Jaylen Hoard se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de la Euroliga, especialmente en el conjunto israelí, donde se ha convertido en la gran estrella. Es el tercer máximo anotador del equipo, el mejor reboteador y el jugador con más minutos de toda la plantilla.

Clubes de la Euroliga interesados en el fichaje de Jaylen Hoard

El rendimiento de Hoard en su segunda temporada con el Maccabi Tel Aviv le ha convertido en uno de los jugadores más observados de la Euroliga, despertando el interés de varios clubes europeos, como Real Madrid o el Olimpia Milano. Su capacidad ofensiva y su experiencia tanto en Europa como en la NBA hacen que muchos equipos valoren su incorporación de cara al próximo verano, pagando la cláusula de rescisión.

En cuanto a sus números en la máxima competición europea, Hoard ha mantenido un rendimiento consistente. En la temporada 2024/25 promedió 14,7 puntos, 5 rebotes y 1,4 asistencias por partido, con un 32,4% en triples y 78,4% en tiros libres. En la actual temporada 2025/26, sus cifras alcanzan los 12,1 puntos y 7 rebotes por partido, mostrando además un 32,6% en triples y 86,3% en tiros libres, consolidándose como uno de los interiores más completos de la Euroliga.